نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه‌ریزی لازم صورت‌گرفته که برای سومین بار، بتوانیم میزان تولید گندم در لرستان از مرز ۵۰۰ هزار تن عبور کند.

وی گفت: پیش‌بینی ما این است که امسال باتوجه‌به بارش‌های خوبی که داشتیم، ۵۵۰ هزار تن تولید گندم در استان برداشت داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: همچنین بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تن نیز تولید جو در استان طی امسال خواهیم داشت.

صیادی، گفت: در مجموع میزان تولید دو محصول استراتژیک، شامل گندم و جو در لرستان، حدود ۷۰۰ هزار تن خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای برداشت گندم از شهرستان‌های جنوبی استان آغاز شده است، افزود: همچنین برداشت محصول کلزا در استان طی این روزها آغاز می‌شود.