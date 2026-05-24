نامدار صیادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامهریزی لازم صورتگرفته که برای سومین بار، بتوانیم میزان تولید گندم در لرستان از مرز ۵۰۰ هزار تن عبور کند.
وی گفت: پیشبینی ما این است که امسال باتوجهبه بارشهای خوبی که داشتیم، ۵۵۰ هزار تن تولید گندم در استان برداشت داشته باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: همچنین بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تن نیز تولید جو در استان طی امسال خواهیم داشت.
صیادی، گفت: در مجموع میزان تولید دو محصول استراتژیک، شامل گندم و جو در لرستان، حدود ۷۰۰ هزار تن خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه برنامهریزی برای برداشت گندم از شهرستانهای جنوبی استان آغاز شده است، افزود: همچنین برداشت محصول کلزا در استان طی این روزها آغاز میشود.
