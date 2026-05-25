زینالی: ۶۰۰ هزار تن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امید زینالی اصل با اشاره به انجام بازدیدهای میدانی از مراکز خرید افزود: بر اساس اعلام جهاد کشاورزی استان، میزان تولید گندم در سال جاری بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تن برآورد میشود.
وی با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم هر سال از اواخر خردادماه آغاز میشود، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم، احتمال دارد شروع خرید امسال ۱۰ روز با تأخیر همراه باشد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی همچنین به ظرفیت مناسب ذخیرهسازی در استان اشاره کرد و گفت: ظرفیت سیلوهای استان، شامل بخش خصوصی و سیلوهای مجاور کارخانهها، بیش از یک میلیون تن است.
وی درباره پرداخت مطالبات کشاورزان نیز توضیح داد: پرداخت بهای گندم خریداریشده بهصورت کشوری انجام میشود و آذربایجانغربی بهعنوان یکی از استانهای عمده تولیدکننده، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، گندم استانهای همجوار از جمله آذربایجانشرقی، البرز و تهران را نیز تأمین میکند.
زینالی اصل با اشاره به عملکرد سال گذشته خاطرنشان کرد: پارسال ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم به صورت تضمینی در استان خریداری شد که ارزش آن حدود ۹ همت بود که در کوتاهترین زمان به کشاورزان پرداخت شد.
وی با بیان اینکه شهرستانهای ارومیه، بوکان و پیرانشهر از مناطق پیشتاز در تولید گندم هستند، یادآوری کرد: در سال گذشته ۷۳ مرکز خرید، مسئولیت جمعآوری محصول را بر عهده داشتند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه رتبه ۶ خرید گندم در سال گذشته به این استان تعلق گرفت ادامه داد: مقدار خرید در ارومیه در سال گذشته ۶۸ هزار تن بود که رکورد شکنی خوبی بود و در رتبه اول استانی جای گرفت.
