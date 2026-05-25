تغییر مدیریتی در دبیرخانه مناطق آزاد؛ آغازی برای تحول اقتصادی

سید معین هاشمی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشور در آستانه دورهای جدید از نوسازی اقتصادی قرار گرفته و مناطق آزاد باید در خط مقدم این تحول باشند.
وی با اشاره به رویکرد جدید وزارت اقتصاد توضیح میدهد که طرح تحول مناطق آزاد، نقشه راه پنجسالهای است که هدف آن آزادسازی واقعی مناطق آزاد تا افق ۱۴۱۰ و اصلاح ساختارهای ناکارآمد گذشته است.
وی گفت: سیاستهای جدید، برچیدن موانع قانونی، ارتقای چابکی دبیرخانه و بازگرداندن نقش راهبردی مناطق آزاد در اقتصاد کشور را دنبال میکند؛ نقشی که سالها از آن فاصله گرفته بود.
این کارشناس اقتصادی تأکید میکند: اینبار نگاه وزارت اقتصاد به مناطق آزاد، یک نگاه توسعهگرا، فناورانه و آیندهمحور است.
هاشمی اصلاح ساختارهای اجرایی از جمله گمرک را «یکی از کلیدهای تحول مناطق آزاد» دانست و تاکید کرد: بهروزرسانی گمرک، استقرار سامانههای هوشمند و اجرای مدیریت واحد مرزی، سرعت تجارت، تأمین مواد اولیه و ورود تجهیزات را چند برابر میکند و اثر مستقیم بر قدرت رقابتی مناطق آزاد دارد.
به گفته وی، تصمیم وزیر اقتصاد برای آغاز نوسازی گمرک مناطق آزاد از چابهار بهعنوان پایلوت، نشانهای روشن از عزم جدی برای رفع مشکلات ریشهای این حوزه است.
وی معتقد است تیم جدید مدیریتی دبیرخانه باید با رویکردی تحولمحور وارد میدان شده و انسجام و هماهنگی میان مناطق آزاد را افزایش دهد.
وی میگوید: یکی از ضرورتهای سالهای اخیر، عبور از روزمرگی و حرکت بهسمت سیاستگذاری مبتنی بر داده و آیندهپژوهی بوده و مدیریت جدید ظرفیت آن را دارد که طرح تحول را با سرعت بیشتری اجرایی کند.
به باور او، این تغییر میتواند فصل تازهای را در توسعه مناطق آزاد رقم بزند.
به اعتقاد هاشمی، اجرای دقیق طرح تحول، اصلاح گلوگاههای قانونی، احیای سرمایهگذاریهای معطلمانده، نوسازی گمرکات، توسعه پروژههای صادراتمحور و جذب نخبگان و شرکتهای فناور، مهمترین اولویتهای پیشرو به شمار میروند.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی و همافزایی نزدیکتر میان مناطق آزاد، دبیرخانه و وزارت اقتصاد تأکید کرد تا روند تحول دچار وقفه نشود.
هاشمی خاطر نشان کرد: آینده مناطق آزاد، آیندهای روشن و قابل اتکا است؛ به شرط آنکه طرح تحول با جدیت دنبال شود.
وی اظهار داشت: مناطق آزاد یکی از نقاط آغاز نوسازی اقتصادی کشور پس از جنگ، موتور محرک صادرات و فناوری و دروازه ورود سرمایهگذاری داخلی و خارجی است
