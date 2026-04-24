به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، حسین فردوسی معاون وزیر اقتصاد و سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در حکمی مجید حبیبی را به عنوان «رئیس کارگروه راهاندازی و توسعه مناطق آزاد جدید» منصوب کرد.
در متن این حکم بر ضرورت تحول در مدیریت مناطق نوپا تأکید شده و سرفصلهای مهمی همچون «تسریع در فرآیند راهاندازی و استقرار ساختار اداری سازمانهای مناطق آزاد»، «استقرار کامل گمرک و آغاز عملیات گمرکی» و همچنین «تسهیل فرآیند ثبت شرکتها» به عنوان اولویتهای اصلی این کارگروه تعیین شده است.
این انتصاب با هدف رفع موانع اجرایی در مناطق آزاد جدید و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای نهفته در این مناطق جهت پیشبرد اهداف توسعهای و اقتصادی کشور صورت گرفته است. انتظار میرود با استقرار این کارگروه، روند سرمایهگذاری و فعالیتهای تجاری در مناطق آزادِ در شرف تأسیس، با سرعت بیشتری دنبال شود.
گفتنی است با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ۱۴۰۰ ایجاد و راهاندازی ۸ منطقه آزاد بوشهر، سیستان، اینچهبرون، بانه و مریوان، اردبیل، قصرشیرین، مهران و مازندران به ۷ منطقه آزاد قدیم شنبه کیش، قشم، ارس، ماکو، انزلی، اروند و فرودگاه امام خمینی (ره) افزوده شد که همچنان بعد از ۵ سال هنوز به طور کامل فعالیت آنها آغاز نشده است.
نظر شما