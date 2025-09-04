به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست با فعالان اقتصادی جزیره کیش از برنامه‌های دولت برای بازگرداندن مزیت‌های قانونی به مناطق آزاد و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و گردشگری این جزیره خبر داد.

مسرور در این نشست تاکید کرد که اصلاح قوانین مالیاتی، ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران و راه‌اندازی بورس بین‌الملل و دفاتر خدمات هوشمند در کیش در دستور کار قرار دارد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به مشکلاتی که طی سال‌های گذشته بر مناطق آزاد تحمیل شده است، گفت: در سال‌های اخیر به تدریج مالیات‌ها به این مناطق اضافه شد؛ از اظهارنامه‌های مالیاتی تا مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد فروش به داخل کشور و حتی محدودیت واردات خودرو؛ در حالی که واردات خودرو در سرزمین اصلی آزاد بود، در مناطق آزاد ممنوعیت داشت.

وی، اصلاح این وضعیت را یکی از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و افزود: اصلاح امور به‌ویژه در بخش درآمدی کار سختی است، اما با حمایت رئیس‌جمهور و هماهنگی مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون مناطق آزاد آغاز شده و در کارگروه‌ها موضوعاتی مانند معافیت مالیاتی ۲۰ ساله و مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شده است.

بازگشت مزیت‌های قانونی به مناطق آزاد

دبیر شورای‌عالی مناطقآزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: هدف ما بازگرداندن مزیت‌های قانونی به فعالان اقتصادی است. اگر معافیت مالیاتی محقق نشود، دست‌کم باید مالیات‌ها به خود مناطق بازگردد. در جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، سران قوا و کمیسیون بودجه این موضوع پیگیری شده و مسیر تصویب در جریان است.

مسرور اظهار داشت: امروز نگاه مجلس نسبت به مناطق آزاد تغییر کرده است. دو سال پیش اولین بحث نمایندگان موضوع قاچاق بود اما اکنون تاکیدشان بر بازگرداندن مزیت‌هاست. حتی در دیدار با دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ایشان قول همکاری برای تحقق این اصلاحات را دادند.

تدوین سند تحول مناطق آزاد

وی یکی دیگر از اقدامات مهم در دوره جدید را تدوین سند تحول مناطق آزاد نام برد و گفت: این سند ظرف سه ماه با نظر بهترین مشاور ایرانی تهیه شده است. در کیش، اقتصاد دیجیتال و هاب مالی محور آینده این منطقه خواهد بود به منظور ایجاد مزیت در این حوزه‌ها ضروری است.

چالش بهره‌وری و ساختارهای پرهزینه سازمان‌های مناطق آزاد

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از ساختارهای پرهزینه سازمان‌های مناطق آزاد اظهار داشت: سازمان‌هایی که باید با ۵۰۰ نفر اداره شوند با ۳۰۰۰ نفر اداره می‌شوند. این مشکلات بهره‌وری باید اصلاح شود. دبیرخانه هم هیچ دخالتی در عزل و نصب‌ها ندارد تا اختیار کامل در دست مدیران عامل مناطق باشد.

سرمایه‌گذاران بزرگ باید میز خدمت ویژه داشته باشند

مسرور با تاکید بر تسهیل امور سرمایه‌گذاران گفت: سرمایه‌گذاران بزرگ باید میز خدمت ویژه داشته باشند، این الگو در دنیا رایج است و در کشور ما هم باید اجرا شود. نگاه دبیرخانه در همه حوزه‌ها تسهیلگری است، نباید هیچ سرمایه‌گذاری پشت در اتاق مدیران بماند.

لزوم افزایش سهمیه کالای همراه مسافر در مناطق آزاد

وی با اشاره به موضوع ثبت آماری و ثبت سفارش در مناطق آزاد، افزود: با رایزنی‌ها مانع قانونی شدن این محدودیت‌ها شدیم. اگر ثبت آماری الزام شود، تخصیص ارز به فعالان اقتصادی متوقف می‌شود. بنابراین به دنبال راهکارهایی هستیم که ثبت گمرکی مبنای تخصیص ارز قرار گیرد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: سهمیه کالای همراه مسافر در مناطق آزاد حدود ۴۲۰ میلیون دلار است که باید به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار افزایش یابد. این موضوعی است که در جلسات کارگروه مطرح شده و حال پیگیری است.

گردشگری؛ محور اصلی توسعه کیش

مسرور گردشگری را مهم‌ترین محور توسعه کیش دانست و گفت: هزینه پروانه ساختمانی برای پروژه‌های گردشگری در کیش بالاست و باید کاهش یابد. باید بسته‌های تشویقی جدید برای جذب سرمایه‌گذاران گردشگری طراحی شود. همچنین برگزاری رویدادهای ورزشی، فرهنگی و نمایشگاهی در دستور کار است تا اقتصاد محلی کیش رونق گیرد.

کیش؛ سومین مقصد راه‌اندازی دفتر خدمات هوشمند در مناطق آزاد

وی از طراحی «کارت گردشگری» برای گردشگران خارجی خبر داد و افزود: این طرح در دو منطقه آزاد ارس و چابهار اجرا شده و فردا در کیش نیز عملیاتی خواهد شد.

لزوم فعال‌سازی شورای هماهنگی بانک‌ها در جزیره کیش

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به نظام بانکی در جزیره کیش گفت: شورای هماهنگی بانک‌ها در جزیره کیش باید فعال شود. در دهه ۸۰ نرخ سود سپرده‌ها در کیش ۲ تا ۳ درصد بیشتر از سرزمین اصلی بود و این تجربه می‌تواند احیا شود. همچنین در حال رایزنی با بانک مرکزی برای حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد هستیم.

راه‌اندازی بورس بین‌الملل در کیش

مسرور از راه‌اندازی بورس بین‌الملل در کیش خبر داد و گفت: این بورس با ترکیب ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری داخلی، ۴۰ درصد خارجی و ۲۰ درصد پذیره‌نویسی فعالیت خواهد کرد و تمامی معاملات آن به صورت ارزی انجام می‌شود. فعالان اقتصادی کیش باید در این بورس سهامدار شوند تا سهم مدیریتی داشته باشند.

پیگیری مرز رسمی بندر آفتاب و چارک

وی ادامه داد: پیگیری برای رسمی‌شدن مرزهای بندر آفتاب و چارک در دستور کار قرار دارد. جشنواره‌های کیش هم با حمایت سازمان مناطق آزاد برگزار می‌شوند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افزود: محدودیت‌های خودرویی برداشته شده و امکان استفاده از پلاک ملی برای خودروها فراهم است.

مسرور، به وضعیت کیش‌ایر و مسائل مربوط به حمل‌ونقل هوایی نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع از طریق معاون اول رئیس‌جمهور و سران قوا در حال پیگیری است.

افزایش سهمیه کالای تجاری مناطق آزاد در دستور کار دبیرخانه شورای‌عالی

به گفته دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سهمیه کالای تجاری مناطق آزاد افزایش خواهد یافت و موضوعات مربوط به کوله‌بری و ته‌لنجی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و ایجاد واحدهای مالیاتی در سازمان‌های مناطق آزاد نیز از دیگر اقدامات در دست اجرای دبیرخانه شورای‌عالی است.

مسرور در پایان خطاب به فعالان اقتصادی جزیره کیش گفت: نباید ناامید شد. شما کیش را ساخته‌اید و باید همچنان در ساخت آینده آن مشارکت کنید. دولت همه تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی و بازگرداندن مزیت‌های قانونی مناطق آزاد به کار گرفته و من نیز تا زمانی که هستم، همه توان خود را برای حمایت از فعالین اقتصادی به کار خواهم گرفت.