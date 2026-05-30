۷۰ درصد مشترکان در کهگیلویه و بویراحمد الگوی مصرف را رعایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعداد مشترکان آب در کهگیلویه و بویراحمد ۲۹۳ هزار و ۴۲۴ مشترک است که از این تعداد ۲۰۸ هزار و ۹۱۸ مشترک شهری و ۸۴ هزار و ۵۰۶ مشترک روستایی هستند.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد مشترکان استان در چارچوب الگوی مصرف قرار دارند و از تعرفه‌های یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حمایت از اقشار کم‌برخوردار گفت: بیش از ۳۰ هزار مشترک، معادل حدود ۱۰ درصد مشترکان استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و در صورت رعایت الگوی مصرف، از پرداخت آب‌بها معاف خواهند بود.

وی بیان کرد: الگوی مصرف یارانه‌ای آب در بخش خانگی استان ۱۴ مترمکعب تعیین شده که از میانگین کشوری بالاتر است تا فشار کمتری به خانوارها وارد شود.

رضایی ادامه داد: متوسط نرخ فروش آب برای مشترکان در محدوده الگوی مصرف حدود یک‌هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب است، اما با افزایش مصرف، تعرفه‌ها نیز به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: بخش کمی از مشترکان مصرف بالایی دارند، اما بیشترین میزان مصرف آب مربوط به همین گروه است. به همین دلیل ساختار تعرفه‌ها با هدف حمایت از مشترکان خوش‌مصرف و مدیریت مصرف آب طراحی شده است.