  1. استانها
  2. تهران
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

۲ مدرسه در قرچک با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان احداث شد

۲ مدرسه در قرچک با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان احداث شد

قرچک- شهردار قرچک از احداث دو باب مدرسه با هدف تحقق عدالت آموزشی و با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از احداث دو باب مدرسه با هدف تحقق عدالت آموزشی و با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در قرچک خبر داد.

خرمی شریف در ادامه، با اعلام این خبر اظهار داشت: مدیریت شهری قرچک در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، عملیات ساخت این دو مدرسه را آغاز کرده است.

وی افزود: این پروژه با هدف ارتقای سرانه فضاهای آموزشی، کاهش تراکم دانش‌آموزی و حمایت از نظام تعلیم و تربیت اجرا می‌شود و تکمیل آن نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش و خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان منطقه خواهد داشت.

شهردار قرچک با اشاره به مشخصات فنی این مدارس تصریح کرد: این دو مدرسه با زیربنای یک هزار و ۶۰۰ مترمربع در دو بخش مجزا طراحی شده و هر کدام دارای ۱۵ کلاس درس هستند.

خرمی شریف در پایان خاطرنشان کرد: این مدارس با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در خیابان صالح‌آباد، ایران زمین یک احداث می‌شود و امید است به زودی به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6845886

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها