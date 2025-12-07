به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی، در جلسه شورای آموزش و پرورش قرچک از کلنگزنی دو مدرسه ۱۵ کلاسه در هفتههای آینده خبر داد و گفت: این دو پروژه آموزشی با مشارکت خیرین نیکاندیش و در قالب مسئولیتهای اجتماعی احداث میشود که یکی در سطح شهر و دیگری در یکی از روستاهای شهرستان خواهد بود.
نماینده عالی دولت در قرچک با اشاره به موضوع نصب آنتنهای مخابراتی در مدارس، تصریح کرد: رئیس شبکه بهداشت و درمان موظف است ظرف ۲۴ ساعت آینده بررسیهای لازم را انجام دهد تا با نصب آنتنهای مخابراتی، هیچگونه تهدیدی متوجه سلامت دانشآموزان نشود.
اسلامی افزود: با پیگیریهای صورتگرفته، اپراتورهای ایرانسل و همراه اول برای توسعه پوشش آن تندهی در شهرستان قرچک اعلام همکاری کردهاند که این اقدام ضمن رفع نقاط کور ارتباطی، با نصب در مدارس میتواند برای این مراکز آموزشی نیز درآمدزا باشد.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت امتحانات دیماه، دستور تشکیل کمیته امنیتی آزمونها را صادر کرد و گفت: در صورت نیاز، هماهنگیهای تکمیلی برای سایر امتحانات نیز انجام خواهد شد.
فرماندار قرچک در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دو مدرسه شهید قاضیخانی و دستغیب زیباشهر اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور حفظ سلامت دانشآموزان، این مدارس تخلیه شده و ادامه برگزاری کلاسها در مدرسهای دیگر دنبال خواهد شد.
اسلامی همچنین بر اهمیت اجرای طرح «نماد» و ضرورت توجه به حوزه سلامت و آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و در خصوص تأمین آرد مورد نیاز هنرستان کمال در رشته نان و شیرینی، دستور مساعدت در چارچوب قانون را صادر کرد.
وی با اشاره به مصوبه ایجاد واحدهای تجاری در مدارس برای افزایش درآمدهای پایدار آموزش و پرورش، گفت: اجرای صحیح این طرح میتواند منابع قابل توجهی برای توسعه فعالیتهای آموزشی فراهم کند.
در پایان این جلسه نیز اعلام شد که آئین تجلیل از رتبههای برتر کنکور قرچک در بهمنماه برگزار خواهد شد.
