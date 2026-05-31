به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مظفر ظهر یکشنبه در نشست عدالت آموزشی و تربیتی در فضاها و تجهیزات آموزشی اظهار کرد: بر اساس تأکید رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش، در مرحله جدید اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، مشارکت مردم و اولیا به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد پروژه‌های آموزشی دنبال می‌شود.

وی افزود: این مشارکت صرفاً به حمایت‌های مالی محدود نیست و همه ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تخصص‌های مردمی در حوزه‌های مختلف ساخت، تجهیز و تکمیل فضاهای آموزشی می‌تواند در این مسیر به کار گرفته شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی تصریح کرد: گزارش‌های مربوط به پروژه‌های معین‌های نواحی و مناطق باید به صورت مستمر، دقیق و به‌روز ارائه شود تا روند پیشرفت طرح‌ها به شکل مستمر رصد شده و موانع احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی سریع چالش‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات، نقش مهمی در تسریع روند تکمیل پروژه‌ها و تحقق اهداف نهضت عدالت آموزشی دارد.

مظفر در پایان بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیران، اولیا و مجموعه آموزش و پرورش برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی تأکید کرد.




