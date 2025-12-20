به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اهدای ۱۸۸ نسخه کتاب به اداره کتابخانه‌های عمومی قرچک با هدف تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه خبر داد.

خرمی شریف در ادامه اظهار کرد: در راستای حمایت از فرهنگ کتابخوانی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی، مدیریت شهری قرچک ۱۸۸ نسخه کتاب را به اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهدا کرده است.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی شهرداری قرچک افزود: کتاب و کتابخوانی از ارکان اساسی شکل‌گیری بنیان‌های فرهنگی جوامع به شمار می‌روند و شهرداری در کنار وظایف ذاتی خود، تمام توان خود را برای گسترش این فرهنگ و حمایت از زیرساخت‌های مرتبط به کار خواهد گرفت.

شهردار قرچک تأکید کرد: هرچه سرانه مطالعه در جامعه افزایش یابد، بی‌تردید سطح ارتقای فرهنگی نیز بالاتر خواهد رفت و این امر نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.

خرمی شریف خاطرنشان کرد: مدیریت شهری قرچک، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از کتابخانه‌های عمومی را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم خود دنبال می‌کند.