۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

اهدای ۱۸۸ نسخه کتاب شهرداری قرچک به کتابخانه‌های عمومی

قرچک- شهردار قرچک از اهدای ۱۸۸ نسخه کتاب به اداره کتابخانه‌های عمومی این شهرستان با هدف تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اهدای ۱۸۸ نسخه کتاب به اداره کتابخانه‌های عمومی قرچک با هدف تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه خبر داد.

خرمی شریف در ادامه اظهار کرد: در راستای حمایت از فرهنگ کتابخوانی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی، مدیریت شهری قرچک ۱۸۸ نسخه کتاب را به اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهدا کرده است.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی شهرداری قرچک افزود: کتاب و کتابخوانی از ارکان اساسی شکل‌گیری بنیان‌های فرهنگی جوامع به شمار می‌روند و شهرداری در کنار وظایف ذاتی خود، تمام توان خود را برای گسترش این فرهنگ و حمایت از زیرساخت‌های مرتبط به کار خواهد گرفت.

شهردار قرچک تأکید کرد: هرچه سرانه مطالعه در جامعه افزایش یابد، بی‌تردید سطح ارتقای فرهنگی نیز بالاتر خواهد رفت و این امر نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.

خرمی شریف خاطرنشان کرد: مدیریت شهری قرچک، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از کتابخانه‌های عمومی را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم خود دنبال می‌کند.

