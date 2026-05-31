به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: رویارویی با چالشهای بزرگ بدون تحمل سختیها شدنی نیست. عبور از این مسیر پر فراز و نشیب تنها با آگاهی و همکاری عمومی ممکن است.
وی افزود: باید واقعیتهای موجود را برای مردم تبیین کنیم تا همه بخشهای جامعه در حل مشکلات مشارکت داشته باشند. کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود.
رئیس جمهور کشورمان با انتشار پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی بر تبیین واقعیتهای موجود برای مردم تاکید کرد.
