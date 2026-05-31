  1. سیاست
  2. دولت
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

پزشکیان: ‏باید واقعیت‌های موجود را برای مردم تبیین کنیم

رئیس جمهور کشورمان با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌‎های اجتماعی بر تبیین واقعیت‌های موجود برای مردم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: رویارویی با چالش‌های بزرگ بدون تحمل سختی‌ها شدنی نیست. عبور از این مسیر پر فراز و نشیب تنها با آگاهی و همکاری عمومی ممکن است.

وی افزود: باید واقعیت‌های موجود را برای مردم تبیین کنیم تا همه بخش‌های جامعه در حل مشکلات مشارکت داشته باشند. ‏کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود.

