به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: رویارویی با چالش‌های بزرگ بدون تحمل سختی‌ها شدنی نیست. عبور از این مسیر پر فراز و نشیب تنها با آگاهی و همکاری عمومی ممکن است.



وی افزود: باید واقعیت‌های موجود را برای مردم تبیین کنیم تا همه بخش‌های جامعه در حل مشکلات مشارکت داشته باشند. ‏کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود.