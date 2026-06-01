۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

پیگ‌رانی ۶۳ کیلومتر از خط لوله هفتم سراسری

مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران از انجام عملیات پیگ‌رانی ۶۳ کیلومتر از خط لوله هفتم سراسری در محدوده این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، رامین نیک‌خلق با اعلام این خبر افزود: عملیات پیگ‌رانی یا جاروبک‌رانی با هدف پاک‌سازی رسوبات چسبیده به جداره داخلی خطوط لوله انجام می‌شود و اجرای منظم آن نقش مهمی در پایداری انتقال گاز و ارتقای ایمنی شبکه دارد.

وی افزود: برنامه‌های پیگ‌رانی خطوط لوله براساس دستورعمل امور هماهنگی و نظارت بر انتقال در شرکت ملی گاز ایران انجام می‌شود و امسال نیز این عملیات در دستور کار منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران قرار گرفت.

مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران ادامه داد: طبق برنامه زمان‌بندی، عملیات پیگ‌رانی تمیزکننده در محدوده خط لوله هفتم سراسری، گستره سوم، با هماهنگی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، منطقه ۶ عملیات انتقال گاز ایران و تلاش کارکنان مرکز بهره‌برداری خطوط لوله در محدوده شهرستان لامرد انجام شد.

نیک‌خلق بیان کرد: اجرای فرایند پیگ‌رانی همواره نقش مؤثری در افزایش راندمان، ارتقای ایمنی و پایداری شبکه انتقال گاز بر عهده دارد و از اقدام‌های مهم در نگهداشت خطوط لوله به شمار می‌رود.

کد مطلب 6846965
طیبه بیات

