به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، رامین نیک‌خلق با اعلام این خبر افزود: عملیات پیگ‌رانی یا جاروبک‌رانی با هدف پاک‌سازی رسوبات چسبیده به جداره داخلی خطوط لوله انجام می‌شود و اجرای منظم آن نقش مهمی در پایداری انتقال گاز و ارتقای ایمنی شبکه دارد.

وی افزود: برنامه‌های پیگ‌رانی خطوط لوله براساس دستورعمل امور هماهنگی و نظارت بر انتقال در شرکت ملی گاز ایران انجام می‌شود و امسال نیز این عملیات در دستور کار منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران قرار گرفت.

مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران ادامه داد: طبق برنامه زمان‌بندی، عملیات پیگ‌رانی تمیزکننده در محدوده خط لوله هفتم سراسری، گستره سوم، با هماهنگی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، منطقه ۶ عملیات انتقال گاز ایران و تلاش کارکنان مرکز بهره‌برداری خطوط لوله در محدوده شهرستان لامرد انجام شد.

نیک‌خلق بیان کرد: اجرای فرایند پیگ‌رانی همواره نقش مؤثری در افزایش راندمان، ارتقای ایمنی و پایداری شبکه انتقال گاز بر عهده دارد و از اقدام‌های مهم در نگهداشت خطوط لوله به شمار می‌رود.