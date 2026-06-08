به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت انتقال گاز ایران، مهدی زارع مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران از اجرای موفقیتآمیز عملیات احداث مسیر بایپس (جایگزین) شیر لاینبریک و اتصال عایقی در خطوط لوله این منطقه با هدف افزایش پایداری و انعطافپذیری شبکه خبر داد.
وی گفت: این پروژه با هدف جلوگیری از آسیب به شیرهای اصلی خط در زمان انجام عملیاتهای فنی و تزریق گاز در مسیرهای انتقال اجرا شده است.
زارع افزود: با تلاش متخصصان فنی منطقه ۸، این عملیات در حداقل زمان ممکن به پایان رسید و با ایجاد مسیر انحرافی (بایپس)، اکنون امکان بهرهبرداری ایمنتر و مدیریت منعطفتر شبکه انتقال گاز در این حوزه فراهم شده است.
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران درباره مراحل فنی این پروژه گفت: این عملیات شامل مراحل دقیق برشکاری، نصب تجهیزات، جوشکاری تخصصی، انجام تستهای کنترل کیفیت ازجمله رادیوگرافی و تست هیدرواستاتیک بود که درنهایت با عملیات اتصال نهایی (تایاین)، براساس استانداردهای فنی و ایمنی به سرانجام رسید.
وی با تأکید بر اهمیت تداوم جریان انرژی اظهار داشت: کارکنان این منطقه با حضور بهموقع در تأسیسات تقویت فشار و مراکز بهرهبرداری خطوط لوله، بهشکل شبانهروزی برای پایداری انتقال گاز و پاسخگویی به نیازهای مشترکان تلاش میکنند تا در جریان پایدار انرژی خللی ایجاد نشود.
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