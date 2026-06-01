پایداری شبکه گاز شمال کشور افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، محیالدین مفخمی مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران از اجرای چهار عملیات انشعابگیری گرم (هاتتپ) در استان گلستان با هدف ارتقای پایداری شبکه گاز شمال کشور خبر داد.
وی گفت: چهار عملیات انشعابگیری گرم در مرکز بهرهبرداری خطوط لوله منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران با موفقیت پایان یافت و از این طریق، زمینه افزایش پایداری شبکه و ارتقای انعطاف عملیاتی در خطوط لوله فراهم شد.
وی با بیان اینکه این عملیات برای گازرسانی در مواقع ضروری اجرا شده است، افزود: پس از درخواست مراکز بهرهبرداری خطوط لوله برای تقویت پایداری شبکه و افزایش انعطاف عملیاتی، طراحی انشعابهای جدید ازسوی واحد مهندسی در دستور کار قرار گرفت.
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران تأکید کرد: عملیات انشعابگیری گرم با همکاری مناطق ۴ و ۹ عملیات انتقال گاز، هماهنگی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران و با رعایت کامل دستورعملهای ایمنی، بدون قطعی گاز و براساس زمانبندی ازپیش برنامهریزیشده اجرا شد.
مفخمی با قدردانی از تلاش کارکنان این مناطق تصریح کرد: اجرای موفق این پروژهها، نتیجه همافزایی واحدهای عملیاتی و فنی در مسیر حفظ پایداری شبکه انتقال گاز و تداوم خدمترسانی ایمن و پایدار است.
