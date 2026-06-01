به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اله دادی ظهر دوشنبه در در آیین افتتاح طرح پیشگیری از تنبلی چشم همزمان با سراسر کشور اظهار کرد: سلامت اجتماعی در گرو تأمین نظاممند نیازهای اولیه و همکاری دستگاههای تخصصی است.
وی افزود: ارتقای کیفیت زندگی مردم نیازمند همافزایی و اقدام مشترک نهادهای مسئول است.
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: طرح پیشگیری از تنبلی چشم در ۱۲ اداره بهزیستی و ۴۴ مرکز مثبت زندگی در سطح استان مرکزی اجرا میشود.
وی ادامه داد: هدف اصلی این طرح، پیشگیری از بیماریهای چشمی بهویژه تنبلی چشم است که تشخیص زودهنگام این بیماریها در سنین پایین موجب کاهش چشمگیر هزینههای درمان و افزایش اثربخشی آن خواهد شد.
اله دادی تاکید کرد: تنبلی چشم تا پیش از ۶ سالگی بهراحتی قابل درمان است و پس از این سن، درمان آن دشوار شده و والدین باید در اسرع وقت برای معاینه کودکان به مراکز بهزیستی مراجعه کنند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی افزود: در سال گذشته ۴۷ هزار کودک سه تا پنج سال معاینه و شناسایی شدند.
وی بیان کرد: به دنبال پیشرفتهای حاصلشده، میزان شیوع تنبلی چشم در استان مرکزی کاهش چشمگیری داشته و میانگین آن به حدود ۲ تا ۳ درصد رسیده است.
اله دادی با اشاره به اجرای صدها طرح پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توسط سازمان بهزیستی گفت: برنامه حاضر نیز در همین چارچوب و بهعنوان بخشی از اقدامات این سازمان اجرا میشود.
وی ادامه داد: سلامت اجتماعی زمانی تحقق مییابد که نیازهای اولیه مانند خوراک، پوشاک و مسکن تأمین شود و در ادامه امکان ارتقای مشارکت و تعاملات اجتماعی فراهم گردد.
اله دادی تصریح کرد: تلاش میشود تا پایان برنامه هفتم بخش مهمی از اهداف حوزه سلامت اجتماعی محقق و آسیبهای اجتماعی کاهش یابد.
نظر شما