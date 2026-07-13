محمدعلی اله دادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویژه‌ برنامه‌های هفته بهزیستی از ۲۳ تا ۳۰ تیرماه با محوریت توسعه خدمات حمایتی، مسکن و اشتغال جامعه هدف برگزار خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌های هفته بهزیستی امسال با شعار «بهزیستی در کنار مردم» و با هدف ارتقای سلامت اجتماعی، توانمندسازی جامعه هدف، افزایش آگاهی عمومی نسبت به خدمات سازمان و تقویت مشارکت‌های اجتماعی تدوین شده است.

اله دادی تصریح کرد: هفته بهزیستی فرصت مناسبی برای معرفی خدمات گسترده این سازمان و قدردانی از تلاش کارکنان حوزه‌های اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری، مشارکت‌های مردمی و سلامت اجتماعی است.

وی ادامه داد: ۲۵ واحد مسکونی ویژه مددجویان و ۲۰ واحد اشتغال‌زایی به صورت همزمان افتتاح خواهد شد که نقش مؤثری در بهبود معیشت و افزایش استقلال اقتصادی جامعه هدف دارد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: افتتاح مرکز اقامت موقت اوتیسم اراک، کلینیک جامع توانبخشی پناه هشتمین خورشید، مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی اوتیسم سپیدار، مرکز ویزیت در منزل ویژه افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی و چندین گروه همیار در شهرستان‌های استان نیز از دیگر برنامه‌های شاخص هفته بهزیستی خواهد بود.

وی افزود: عطرافشانی مزار شهدا، تجلیل از بازنشستگان، برپایی میز خدمت در نماز جمعه، مسابقات ورزشی کارکنان، افتتاح اتاق جلب مشارکت‌های مردمی و اجرای طرح‌های استعدادیابی، از دیگر برنامه‌های این هفته است.

اله دادی با تأکید بر اینکه تمامی برنامه‌های هفته بهزیستی با رویکرد «خودباوری و توانمندسازی اقتصادی» طراحی شده است بیان کرد: بهزیستی نهادی مردمی و خدمت‌محور است و تلاش دارد با معرفی ظرفیت‌ها، دستاوردها و خدمات خود، زمینه افزایش مشارکت‌های اجتماعی و حمایت بیشتر مردم و مسئولان از جامعه هدف را فراهم کند.