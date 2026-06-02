قوه قضاییه به تخلفات وام ازدواج ورود کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدبیگی عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت با اشاره به تخلفات برخی بانکهای عامل در پرداخت وام ازدواج، گفت: در هفته ملی جمعیت به همراه بانکیپورفرد و لاجوردی به بانک مرکزی مراجعه کردیم و گزارش کاملی در این مورد دریافت شد و همچنین جلسهای با سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
معرفی بانکهای متخلف به دادگاه
وی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، یکی از بانکهای عامل که تخلف آشکار داشته به حوزه قضایی معرفی شده و توسط سازمان بازرسی کل کشور پرونده قضایی برای آن تشکیل شده همچنین برای برخی مدیران متخلف نیز برخورد قضایی صورت گرفته و قوه قضاییه به موضوع ورود کرده است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، ادامه داد: مجلس، سازمان بازرسی و قوه قضاییه به صورت همزمان به این موضوع ورود کردهاند و ما نیز به عنوان عضو ناظر مجلس از طریق ستاد ملی جمعیت، پیگیریهای لازم را انجام دادهایم و پیگیریها در مجلس نیز با جدیت ادامه دارد.
تزریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کاهش صف متقاضیان وام
محمدبیگی با اشاره به آخرین گزارش دریافتی از بانک مرکزی، تصریح کرد: در نشست اخیر مقرر شد با توجه به افزایش بیش از ۱۰۰ همتی پیشبینی شده برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اقدامات لازم برای کاهش صف متقاضیان انجام شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، افرادی که در صف دریافت وام ازدواج هستند و همچنین متقاضیانی که تا آبان ۱۴۰۵ ازدواج خواهند کرد، در صف باقی نخواهند ماند و وام خود را دریافت خواهند کرد همچنین افراد جامانده از سنوات گذشته نیز تعیین تکلیف میشوند.
ضرورت تسریع در پرداخت وامهای فرزندآوری و ازدواج
این نماینده مجلس در پایان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفر در صف وام ازدواج و ۴۷۸ هزار و ۵۹۱ نفر در صف وام فرزندآوری قرار دارند و در مجموع یک میلیون و ۱۹ هزار و ۳۰۸ نفر در انتظار دریافت این تسهیلات هستند و پیگیری برای تسریع در پرداخت این وامها همچنان ادامه دارد.
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