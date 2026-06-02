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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۱

تغییر موازنه منطقه به سود جبهه مقاومت

تغییر موازنه منطقه به سود جبهه مقاومت

کارشناسان منطقه‌ای با اشاره به ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خود، تأکید دارند معادلات بازدارندگی به سود جبهه مقاومت در حال تثبیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره با شتاب گرفتن تحولات منطقه، نشانه‌های روشنی از تغییر در موازنه قدرت و افول توان تحمیل‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی نمایان شده است؛ روندی که به باور تحلیلگران، زمینه‌ساز ورود منطقه به مرحله‌ای تازه با محوریت بازدارندگی مقاومت شده است.

در همین چارچوب، علی حمیه، کارشناس و پژوهشگر امور راهبردی و سیاسی، تصریح کرد که افزایش قدرت جبهه مقاومت، همه معادلات گذشته را دستخوش تغییر کرده و پایداری حزب‌الله در جنوب لبنان نیز به تقویت وحدت مسیر و سرنوشت میان نیروهای مقاومت انجامیده است.

وی در گفت‌وگو با شبکه المسیره اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز از ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های مهم قدرت راهبردی برخوردار است و در کنار آن، نقش‌آفرینی انصارالله در باب‌المندب، بر معادلات امنیت انرژی و تجارت بین‌المللی نیز اثرگذار شده است.

حمیه با بیان اینکه آمریکا اکنون بیش از آنکه در پی کسب دستاوردی تازه باشد، درصدد مهار خسارت‌های انباشته خود در منطقه است، افزود: جمهوری اسلامی ایران در هر روند مذاکره‌ای از موضع قدرت و با هدف صیانت از دستاوردهای خود وارد می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد که بازدارندگی ایران، محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی را با تغییر جدی مواجه کرده و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته است که واشنگتن نسبت به هرگونه ماجراجویی تازه در منطقه با احتیاط بیشتری عمل می‌کند.

در ادامه، حسین رویوران، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، نیز با اشاره به شکست تجاوز اخیر آمریکایی-صهیونیستی در تحقق اهداف اعلامی، گفت: این ناکامی، شکاف‌ها و اختلافات موجود میان واشنگتن و تل‌آویو را آشکارتر کرده است.

وی در گفت‌وگو با شبکه المسیره خاطرنشان کرد: طرف آمریکایی و رژیم صهیونیستی نه در عرصه میدانی و نه در سطح سیاسی و امنیتی، نتوانستند اهداف خود را محقق کنند و همین مسئله، گزینه تشدید تنش و جنگ را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده است.

رویوران با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از موضع اقتدار به هرگونه گفت‌وگو نزدیک می‌شود، تصریح کرد: تهران هیچ‌گونه فشار یا دیکته خارجی را نمی‌پذیرد و هر تفاهمی تنها در صورت برخورداری از چارچوب روشن و رسمی، می‌تواند دارای اعتبار باشد.

وی در پایان با اشاره به مواضع متناقض مقام‌های آمریکایی، این وضعیت را نشانه‌ای از سردرگمی واشنگتن پس از شکست راهبردی اخیر دانست و تأکید کرد: امروز منطقه بیش از هر زمان دیگری شاهد تثبیت معادلات جدیدی است که در آن، نقش جبهه مقاومت پررنگ‌تر از گذشته شده است.

کد مطلب 6848651

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