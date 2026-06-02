تغییر موازنه منطقه به سود جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره با شتاب گرفتن تحولات منطقه، نشانه‌های روشنی از تغییر در موازنه قدرت و افول توان تحمیل‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی نمایان شده است؛ روندی که به باور تحلیلگران، زمینه‌ساز ورود منطقه به مرحله‌ای تازه با محوریت بازدارندگی مقاومت شده است.

در همین چارچوب، علی حمیه، کارشناس و پژوهشگر امور راهبردی و سیاسی، تصریح کرد که افزایش قدرت جبهه مقاومت، همه معادلات گذشته را دستخوش تغییر کرده و پایداری حزب‌الله در جنوب لبنان نیز به تقویت وحدت مسیر و سرنوشت میان نیروهای مقاومت انجامیده است.

وی در گفت‌وگو با شبکه المسیره اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز از ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های مهم قدرت راهبردی برخوردار است و در کنار آن، نقش‌آفرینی انصارالله در باب‌المندب، بر معادلات امنیت انرژی و تجارت بین‌المللی نیز اثرگذار شده است.

حمیه با بیان اینکه آمریکا اکنون بیش از آنکه در پی کسب دستاوردی تازه باشد، درصدد مهار خسارت‌های انباشته خود در منطقه است، افزود: جمهوری اسلامی ایران در هر روند مذاکره‌ای از موضع قدرت و با هدف صیانت از دستاوردهای خود وارد می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد که بازدارندگی ایران، محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی را با تغییر جدی مواجه کرده و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته است که واشنگتن نسبت به هرگونه ماجراجویی تازه در منطقه با احتیاط بیشتری عمل می‌کند.

در ادامه، حسین رویوران، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، نیز با اشاره به شکست تجاوز اخیر آمریکایی-صهیونیستی در تحقق اهداف اعلامی، گفت: این ناکامی، شکاف‌ها و اختلافات موجود میان واشنگتن و تل‌آویو را آشکارتر کرده است.

وی در گفت‌وگو با شبکه المسیره خاطرنشان کرد: طرف آمریکایی و رژیم صهیونیستی نه در عرصه میدانی و نه در سطح سیاسی و امنیتی، نتوانستند اهداف خود را محقق کنند و همین مسئله، گزینه تشدید تنش و جنگ را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده است.

رویوران با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از موضع اقتدار به هرگونه گفت‌وگو نزدیک می‌شود، تصریح کرد: تهران هیچ‌گونه فشار یا دیکته خارجی را نمی‌پذیرد و هر تفاهمی تنها در صورت برخورداری از چارچوب روشن و رسمی، می‌تواند دارای اعتبار باشد.

وی در پایان با اشاره به مواضع متناقض مقام‌های آمریکایی، این وضعیت را نشانه‌ای از سردرگمی واشنگتن پس از شکست راهبردی اخیر دانست و تأکید کرد: امروز منطقه بیش از هر زمان دیگری شاهد تثبیت معادلات جدیدی است که در آن، نقش جبهه مقاومت پررنگ‌تر از گذشته شده است.