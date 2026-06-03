زخمی شدن ۴ نظامی صهیونیست در حمله پهپادی مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه سهشنبه اعلام کرد در جریان حمله یک پهپاد انتحاری در جنوب لبنان، ۴ نفر از نیروهای این رژیم زخمی شدهاند.
بر اساس بیانیه ارتش اشغالگر، در این حمله یک نیروی ذخیره با جراحات متوسط و سه نظامی دیگر با جراحات سطحی آسیب دیدهاند.
با این حال، ارتش رژیم صهیونیستی جزئیات بیشتری از محل و نحوه وقوع این عملیات منتشر نکرد.
در مقابل، حزبالله لبنان روز سهشنبه در بیانیههایی متوالی از اجرای ۸ عملیات موشکی و پهپادی علیه نظامیان و ادوات ارتش صهیونیستی در مناطق مختلف جنوب لبنان خبر داد. این عملیاتها در پاسخ به تداوم نقض آتشبس شکننده از سوی رژیم صهیونیستی از ۱۷ آوریل گذشته انجام شده است.
یک روز پیش از این نیز ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یک افسر و زخمی شدن ۷ نظامی دیگر خود خبر داده بود؛ هرچند رسانههای عبری تأکید کردند این تلفات نیز در نتیجه حمله پهپادی حزبالله رخ داده است.
روزنامه عبری زبان هاآرتص نیز گزارش داده است که از آغاز دور جدید درگیریها در دوم مارس، دستکم ۲۷ افسر و نظامی صهیونیست در جبهه جنوب لبنان به هلاکت رسیدهاند. همچنین ۴ شهرکنشین نیز در این بازه زمانی کشته شدهاند.
در مقابل، رژیم صهیونیستی از دوم مارس تجاوزهای گسترده را علیه لبنان آغاز کرده که بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون به شهادت ۳ هزار و ۴۶۸ نفر و زخمی شدن ۱۰ هزار و ۵۷۷ نفر منجر شده و بیش از یک میلیون نفر را نیز آواره کرده است.
رژیم اشغالگر همچنین همچنان بخشهایی از خاک لبنان را در اشغال خود دارد و در ادامه تجاوزات اخیر، تا عمق حدود ۱۰ کیلومتری مرزهای جنوبی لبنان پیشروی کرده است.
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