https://mehrnews.com/x3cds4 ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵ کد مطلب 6848683 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵ گل آرایی زیبای ضریح مطهر امام رضا(ع) در ایام عید ولایت مشهد- در این فیلم تصاویری از گل آرایی زیبای ضریح مطهر امام رضا(ع) در ایام عید ولایت را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6848683 کپی شد مطالب مرتبط نسخه خطی ۵۰۸ ساله مناجات نامه منسوب به امام علی در مشهد رونمایی شد پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر امام رضا(ع) برپایی جشنهای عید غدیر و استقرار موکبهای سلامت هلالاحمر در مشهد دعوت سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از مردم برای حضور در جشن غدیر برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد چشم به راه مهمونی غدیر عید سعید غدیرخم
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