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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

گل آرایی زیبای ضریح مطهر امام رضا(ع) در ایام عید ولایت

گل آرایی زیبای ضریح مطهر امام رضا(ع) در ایام عید ولایت

مشهد- در این فیلم تصاویری از گل آرایی زیبای ضریح مطهر امام رضا(ع) در ایام عید ولایت را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6848683

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