نسخه خطی ۵۰۸ ساله مناجات نامه منسوب به امام علی در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صداقت حسینی، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی اظهار کرد: نسخه یادشده مناجات منظوم منسوب به حضرت علی(ع) بهخط میر علی هروی، در سال ۹۳۹ هجری قمری، کتابت شده است.
کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی افزود: این نسخه در حوزه کتابهای دعا به زبانهای عربی و فارسی و بهخط نستعلیق ۱۲ سطری، بر روی ۶ ورق در ابعاد ۲۷/۵ در ۱۸ سانتیمتر، کتابت شده است.
وی با بیان این که آثار خطی متنوعی با محوریت امیرالمؤمنین (ع) در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد افزود: نسخه نهجالبلاغه بهخط محمد نقیب متعلق به سال ۵۴۴ هجری قمری و نسخه نهجالبلاغه بهخط یاقوت مستعصمی متعلق به سال ۷۰۱ هجری قمری، از جمله این آثار است.
صداقت حسینی گفت: همچنین در کتابخانه حرم رضوی، نسخههایی با محوریت کلمات قصار حضرت علی(ع) معروف به صد کلمه و دعاهایی نظیر الصحیفه العلویه و التحفه المرتضویه متعلق به قرن ۱۲ هجری قمری، به چشم میخورد.
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