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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۹

نسخه خطی ۵۰۸ ساله مناجات نامه منسوب به امام علی در مشهد رونمایی شد

نسخه خطی ۵۰۸ ساله مناجات نامه منسوب به امام علی در مشهد رونمایی شد

مشهد- یک نسخه خطی ۵۰۸ ساله با محتوای مناجات منظوم منسوب به حضرت علی(ع) همزمان با ایام عید غدیر در کتابخانه حرم مطهر رضوی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صداقت حسینی، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی اظهار کرد: نسخه یادشده مناجات منظوم منسوب به حضرت علی(ع) به‌خط میر علی هروی، در سال ۹۳۹ هجری قمری، کتابت شده است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی افزود: این نسخه در حوزه کتاب‌های دعا به زبان‌های عربی و فارسی و به‌خط نستعلیق ۱۲ سطری، بر روی ۶ ورق در ابعاد ۲۷/۵ در ۱۸ سانتی‌متر، کتابت شده است.

وی با بیان این که آثار خطی متنوعی با محوریت امیرالمؤمنین (ع) در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد افزود: نسخه نهج‌البلاغه به‌خط محمد نقیب متعلق به سال ۵۴۴ هجری قمری و نسخه نهج‌البلاغه به‌خط یاقوت مستعصمی متعلق به سال ۷۰۱ هجری قمری، از جمله این آثار است.

صداقت حسینی گفت: همچنین در کتابخانه حرم رضوی، نسخه‌هایی با محوریت کلمات قصار حضرت علی(ع) معروف به صد کلمه و دعاهایی نظیر الصحیفه العلویه و التحفه المرتضویه متعلق به قرن ۱۲ هجری قمری، به چشم می‌خورد.

کد مطلب 6848635

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