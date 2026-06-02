حجتالاسلام اسدالله اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تشکیل ستاد ویژه بزرگداشت دهه امامت و ولایت در شورای فرهنگی جمعیت هلالاحمر استان، اظهار کرد: تقارن زمانی عید سعید غدیر با انتصاب جانشین رهبر فقید کشور، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، فرصتی استثنایی ایجاد کرده است تا از ظرفیت عظیم عید غدیر برای تقویت روحیه امید و نشاط در جامعه، بهویژه با تکیه بر دستاوردهای اخیر، بهرهبرداری شود.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی افزود: با تأسی به مرام امیرالمؤمنین (ع) در دستگیری از نیازمندان، معاونتهای مختلف جمعیت هلالاحمر در راستای برپایی «سفرههای حضرت علی (ع)»، برنامههای ویژهای برای حمایت از خانوادههای محروم و مستضعف تدارک دیدهاند.
وی با اشاره به نقش جمعیت هلالاحمر به عنوان یک نهاد مردمی، از برپایی ایستگاههای سلامت در مناطق حاشیه شهر مشهد خبر داد و توضیح داد: با حضور پزشکان و داروسازان داوطلب، خدمات بهداشت و سلامت شامل پایش فشار خون، قند خون، ویزیت و ارائه داروی رایگان به مردم در مناطق محروم ارائه خواهد شد. همچنین مشارکت در برگزاری سفرههای چندکیلومتری در خیابان امام رضا (ع) و ارائه خدمات سلامت در حاشیه این مراسم از دیگر برنامههای هلالاحمر خواهد بود.
اسدی بیان کرد: از دیگر اقدامات شاخص امسال، میزبانی از ۴۰۰ بیمار هموفیلی در مشهد است که در روز پنجشنبه در سالن آمفیتئاتر جمعیت هلالاحمر در میدان ده دی، ضمن برگزاری مراسم جشن و سرور، خدمات بهداشتی و تغذیهای دریافت خواهند کرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی همچنین با اشاره به مواکب سلامتی در حوالی حرم مطهر رضوی واقع در خیابان فدائیان اسلام این مکان را پایگاهی برای اجتماعات مردمی خواند و افزود: طی بیش از ۹۰ شب گذشته، این مکان محل حضور هیئتهای مذهبی بوده و در ایام عید غدیر نیز با برپایی موکبهای پذیرایی و برنامههای جشن، میزبان عموم مردم و زائران خواهد بود.
وی با دعوت از جوانان برای پیوستن به جمعیت هلالاحمر، اظهار داشت: دربهای هلالاحمر به روی تمامی دختران و پسران علاقهمند باز است. علاقهمندان میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری به مواکب سلامت هلال احمر به ایستگاهها و اجتماعات هلالاحمر، از طریق سایت «آرسیاس خراسان رضوی» (RCS) اقدام به ثبتنام و بارگذاری اطلاعات خود کنند تا پس از دستهبندی و عضوگیری، در دورههای آموزشی امداد و نجات شرکت کنند.
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