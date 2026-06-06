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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

ثبت ۲۶ هزار و ۳۹۹ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

ثبت ۲۶ هزار و ۳۹۹ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۶ هزار و ۳۹۹ ماموریت اورژانس در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۹ الی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵) مجموع ۲۶۳۹۹ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۳۱۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۵۶۴ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۶۳۵۲ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۵۲۴۹ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۹درصد از کل ماموریت ها) و ۲۱۱۵۰ مورد (۸۰.۱ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

به گفته وی؛ اورژانس هوایی ۱۳ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۱۱ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

کد مطلب 6851466
محدثه رمضانعلی

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