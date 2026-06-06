ذاکری: سهم حمل و نقل ریلی باید به ۳۰ درصد افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری با تأکید بر ضرورت توسعه حمل‌ونقل ریلی در کشور اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم حمل‌ونقل ریلی بار باید از ۱۰ درصد فعلی به ۳۰ درصد افزایش یابد و در مبادی ورودی کشور نیز این سهم باید به ۲۵ درصد برسد.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: در چهار برنامه توسعه گذشته سهم حمل‌ونقل ریلی بار از ۱۰ درصد فراتر نرفته است. رئیس‌جمهور نشست‌های متعددی را برای پیگیری این موضوع برگزار کرده و مقرر شده اطلس بارهای ریلی کشور تهیه شود. همچنین پیشنهاد شده است معاونت اقتصادی استانداری با مجموعه‌هایی که امکان انتقال بار از جاده به ریل را دارند، نشست‌های تخصصی برگزار کند.

وی گفت: در اسفندماه هر هفته یک قطار از چین وارد کشور می‌شد، اما امروز روزانه سه قطار از چین به ایران وارد می‌شود.

ذاکری با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد سرخس، برگزاری یک رویداد منطقه‌ای با محوریت سرمایه‌گذاری‌های لجستیکی را پیشنهاد کرد و گفت: این رویداد با هماهنگی منطقه آزاد سرخس و مشارکت کشورهای منطقه می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک را فراهم کند.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: این هماهنگی با دولت ترکمنستان نیز انجام خواهد شد. برگزاری چنین رویدادی هم برای منطقه آزاد سرخس به عنوان منطقه‌ای نوپا و هم برای استان خراسان رضوی دارای اهمیت است و با توجه به وجود همکاری‌های لازم، می‌توان آن را در منطقه آزاد سرخس برگزار کرد.

وی همچنین به مزیت‌های کریدور سرخس در انتقال بار از چین به ایران اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل استقبال کشورهای منطقه از این مسیر، کوتاه‌تر بودن آن نسبت به سایر مسیرهای ترانزیتی است. در مسیر میانی ازبکستان، ترکمنستان و سرخس، طول مسیر عبوری در ترکمنستان کمتر از ۶۰۰ کیلومتر است و همین موضوع موجب کاهش قابل توجه هزینه حمل بار می‌شود.

ذاکری ادامه داد: مسیر دیگری نیز از طریق قرقیزستان در حال پیگیری است که در آن مجموعه‌ای با عنوان پایانه «اوش» نقش‌آفرینی می‌کند. این پایانه تا مرز چین فاصله اندکی دارد و در سفر اخیر به قرقیزستان نیز تفاهم‌نامه‌ای برای کاهش هزینه‌های حمل بار و بهره‌گیری از این مسیر امضا شده است.