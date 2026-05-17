به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۰ واگن کمک های بشردوستانه طی مراسمی رسمی و با حضور مقامات بین‌المللی، سفیر قزاقستان در ایران، نماینده وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرماندار شهرستان سرخس تحویل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران شد.

مجید بیکی، فرماندار شهرستان سرخس در این مراسم با اشاره به اهمیت همکاری‌های انسانی میان کشورهای همسایه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران شاید به طور مستقیم نیازمند این اقلام نباشد، اما این کمک‌ها نمادی از برادری، همدلی و همبستگی میان کشورهای همسایه است که در مواقع حساس به یاری یکدیگر می‌شتابند.

فرماندار سرخس افزود: در سال‌های گذشته نیز ایران در شرایط مختلف به کشورهای نیازمند کمک کرده است و امروز شاهد آن هستیم که دیگر کشورها نیز در چنین اقداماتی مشارکت می‌کنند.

وی همچنین اظهار کرد: این محموله شامل ۳۰ واگن و بیش از ۱۸۰۰ تن اقلامی از جمله دارو، مواد غذایی، آرد و سایر اقلام ضروری است که به صورت رسمی تحویل جمعیت هلال‌احمر شده است.