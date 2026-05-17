۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

ورود ۳۰ واگن کمک‌های بشردوستانه از کشور قزاقستان به ایران 

مشهد- ۳۰ واگن حامل بیش از ۱۸۰۰ تن کمک‌های بشردوستانه از کشور قزاقستان از طریق مرز ریلی سرخس وارد ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۰ واگن کمک های بشردوستانه طی مراسمی رسمی و با حضور مقامات بین‌المللی، سفیر قزاقستان در ایران، نماینده وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرماندار شهرستان سرخس تحویل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران شد.

مجید بیکی، فرماندار شهرستان سرخس در این مراسم با اشاره به اهمیت همکاری‌های انسانی میان کشورهای همسایه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران شاید به طور مستقیم نیازمند این اقلام نباشد، اما این کمک‌ها نمادی از برادری، همدلی و همبستگی میان کشورهای همسایه است که در مواقع حساس به یاری یکدیگر می‌شتابند.

فرماندار سرخس افزود: در سال‌های گذشته نیز ایران در شرایط مختلف به کشورهای نیازمند کمک کرده است و امروز شاهد آن هستیم که دیگر کشورها نیز در چنین اقداماتی مشارکت می‌کنند.

وی همچنین اظهار کرد: این محموله شامل ۳۰ واگن و بیش از ۱۸۰۰ تن اقلامی از جمله دارو، مواد غذایی، آرد و سایر اقلام ضروری است که به صورت رسمی تحویل جمعیت هلال‌احمر شده است.

