حرکت قطارها از مشهد به اکثر مقاصد ریلی برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شریعتمداری از برقراری حرکت قطارها از مشهد به اکثر مقاصد ریلی کشور خبر داد و اظهار کرد: حرکت قطارها به چندین مقصد از جمله اصفهان، قم، کرمانشاه، یزد و شیراز برقرار است و ورودی‌های ریلی به مشهد نیز انجام می‌شود.

مدیرکل امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی بیان کرد: براساس آخرین آمار، حرکت قطارها از مشهد به اصفهان، قم، کرمانشاه، ملایر، یزد، سمنان، بندرعباس، شیراز، کرمان، ساری، سرخس، ورامین و بالعکس انجام می‌شود.

وی افزود: اکثر مقاصد ما فعال است و مشکلی نداریم و سایر مقاصد نیز فعال خواهد شد. ورودی‌ها به مشهد نیز برقرار است.

شریعتمداری ادامه داد: حرکت قطارها از مشهد به مقصد تهران تا راه‌آهن ورامین انجام می‌شود و از آنجا بلافاصله مسافران به صورت رایگان به تهران منتقل می‌شوند.