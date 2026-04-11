۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

حرکت قطارها از مشهد به اکثر مقاصد ریلی برقرار است

مشهد- مدیرکل امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی از برقراری حرکت قطارها از مشهد به اکثر مقاصد ریلی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شریعتمداری از برقراری حرکت قطارها از مشهد به اکثر مقاصد ریلی کشور خبر داد و اظهار کرد: حرکت قطارها به چندین مقصد از جمله اصفهان، قم، کرمانشاه، یزد و شیراز برقرار است و ورودی‌های ریلی به مشهد نیز انجام می‌شود.

مدیرکل امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی بیان کرد: براساس آخرین آمار، حرکت قطارها از مشهد به اصفهان، قم، کرمانشاه، ملایر، یزد، سمنان، بندرعباس، شیراز، کرمان، ساری، سرخس، ورامین و بالعکس انجام می‌شود.

وی افزود: اکثر مقاصد ما فعال است و مشکلی نداریم و سایر مقاصد نیز فعال خواهد شد. ورودی‌ها به مشهد نیز برقرار است.

شریعتمداری ادامه داد: حرکت قطارها از مشهد به مقصد تهران تا راه‌آهن ورامین انجام می‌شود و از آنجا بلافاصله مسافران به صورت رایگان به تهران منتقل می‌شوند.

