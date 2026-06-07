به گزارش خبرنگار مهر، حسن العبادی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای برنامه اعزام جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ رمضان به عتبات عالیات خبر داد و اظهار کرد: در قالب این طرح فرهنگی و معنوی، ۳۰ نفر از همسران، پدران و مادران شهدای جنگ تحمیلی سوم با حمایت و برنامه‌ریزی کتائب سیدالشهدا(ع) به زیارت اماکن مقدس عراق اعزام شدند.



وی با اشاره به اهداف این برنامه افزود: این اقدام با رویکرد تکریم خانواده‌های شهدا و ارج نهادن به مقام والای ایثار و شهادت انجام شده است و در عین حال بستری برای تعمیق ارتباطات فرهنگی و مردمی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق فراهم می‌کند.



العبادی با تأکید بر جایگاه ارزشمند خانواده‌های شهدا در جوامع اسلامی گفت: پاسداشت مقام خانواده‌های شهیدان یک وظیفه دینی و اخلاقی است و توجه به این قشر معزز، در حقیقت پاسداشت مجاهدت‌ها و فداکاری‌های کسانی است که جان خود را در راه آرمان‌های الهی و اسلامی تقدیم کرده‌اند.



نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) در جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد فضای معنوی برای خانواده‌های معظم شهدا، نقش مؤثری در گسترش همبستگی فرهنگی و تحکیم روابط مردمی میان دو ملت ایران و عراق ایفا می‌کند.



وی با تشریح برنامه های این سفر زیارتی افزود: اعضای این کاروان در آغاز سفر به کربلای معلی مشرف شدند و ضمن زیارت حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع)، از فضای معنوی این شهر مقدس بهره‌مند شدند.



العبادی ادامه داد: زائران در ادامه مسیر خود راهی نجف اشرف شدند و توفیق زیارت بارگاه ملکوتی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) را پیدا کردند.



وی تصریح کرد: این کاروان همچنین در برنامه‌ای ویژه بر مزار شهید ابومهدی المهندس، شهدای کتائب سیدالشهدا(ع) و شهید سید حیدر الموسوی حضور یافت و با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدای مقاومت را گرامی داشت.



نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) در جمهوری اسلامی ایران افزود: شرکت‌کنندگان در این سفر معنوی با آرمان‌های شهدای مقاومت نیز تجدید عهد و پیمان کردند.



وی اظهار کرد: در بخش دیگری از این سفر، زائران به شهرهای مقدس کاظمین و سامرا مشرف شدند و حرم‌های مطهر امام موسی کاظم(ع)، امام محمدتقی(ع)، امام علی النقی(ع) و امام حسن عسکری(ع) را زیارت کردند.



العبادی افزود: این کاروان پس از انجام برنامه‌های زیارتی در شهرهای مختلف عراق، بار دیگر به کربلای معلی بازگشت و زیارت پایانی حرم مطهر سیدالشهدا(ع) را به جا آورد.



وی ادامه داد: پس از پایان برنامه‌های پیش‌بینی شده، اعضای کاروان به جمهوری اسلامی ایران مراجعت کردند.



العبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکردهای فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) گفت: این مجموعه به عنوان بخشی از محور مقاومت اسلامی، فعالیت‌های خود را بر پایه ارزش‌های اسلامی، فرهنگ مقاومت و اعتقاد به ولایت فقیه دنبال می‌کند.



وی افزود: تقویت همبستگی میان ملت‌های مسلمان و توسعه روابط فرهنگی و اعتقادی از جمله اهدافی است که در برنامه‌های مختلف این مجموعه مورد توجه قرار دارد.



نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مبانی فکری این جریان اظهار کرد: ایمان، هجرت و جهاد در راه خدا از اصول بنیادینی است که در فعالیت‌های فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) مورد تأکید قرار دارد.



العبادی در پایان تأکید کرد: اجرای برنامه‌هایی از این دست ضمن ایجاد فرصت‌های معنوی برای خانواده‌های شهدا، به تقویت پیوندهای اعتقادی، گسترش ارتباطات فرهنگی و توسعه همگرایی میان ملت‌های ایران و عراق کمک می‌کند.