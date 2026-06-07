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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

کشف محموله ۶۶ میلیارد تومانی مس قاچاق در میناب

کشف محموله ۶۶ میلیارد تومانی مس قاچاق در میناب

میناب - جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از توقیف دو دستگاه کامیون حامل ۲۶ تن مواد معدنی قاچاق به ارزش ۶۶۰ میلیارد ریال در شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی «شهید چغازردی» شهرستان میناب، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بندرعباس به میناب، به دو دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آن‌ها را صادر کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این دو خودرو، ۲۶ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد معدنی از نوع مس به صورت شمش و سیم‌های پرس‌شده را که فاقد هرگونه مجوز قانونی برای حمل بودند، کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله قاچاق را ۶۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در همین راستا دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا و سرمایه‌های ملی، از اولویت‌های اصلی پلیس است و مأموران انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، اجازه نخواهند داد قاچاقچیان به اهداف غیرقانونی خود دست یابند و با متخلفان در هر سطحی با قاطعیت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6853194

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