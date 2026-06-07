کشف محموله ۶۶ میلیارد تومانی مس قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی «شهید چغازردی» شهرستان میناب، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بندرعباس به میناب، به دو دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آنها را صادر کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این دو خودرو، ۲۶ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد معدنی از نوع مس به صورت شمش و سیمهای پرسشده را که فاقد هرگونه مجوز قانونی برای حمل بودند، کشف و ضبط کردند.
این مقام انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله قاچاق را ۶۶۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: در همین راستا دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا و سرمایههای ملی، از اولویتهای اصلی پلیس است و مأموران انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی و گشتزنیهای هدفمند، اجازه نخواهند داد قاچاقچیان به اهداف غیرقانونی خود دست یابند و با متخلفان در هر سطحی با قاطعیت برخورد خواهد شد.
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