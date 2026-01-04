  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

توقیف خودرو حامل ۲۵ رأس احشام قاچاق در ایست و بازرسی میناب

میناب- فرمانده انتظامی شهرستان میناب، از کشف ۲۵ رأس دام قاچاق در شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب در اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی حین پایش و کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس – میناب به یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل احشام مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۲۵ رأس دام زنده قاچاق از نوع گوسفند کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو توقیفی به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب در پایان از عموم شهروندان خواست، با هدف پیشگیری از سرقت ضمن توجه جدی به توصیه و هشدارهای پلیسی، در صورت اطلاع از هر گونه سرقت و یا تردد افراد مشکوک و ناشناس مراتب را سریعاً با شماره تلفن فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

