فرصت محدود برای صفر کردن جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پس از موافقت وزیر اقتصاد و با دستور رئیس کل بیمه مرکزی، طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث برای دومین بار در سال ۱۴۰۵ اجرایی شد. این طرح از ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و فقط تا پایان روز ۳۰ خرداد ادامه دارد؛ در این ۱۵ روز، امکان خرید بیمه شخص ثالث بدون جریمه برای همه رانندگان فراهم است؛ تنها شرط، یک ساله بودن بیمهنامه است و انتخاب بیمهنامههای کوتاهمدت مانند سهماهه یا ششماهه، مشمول این بخشودگی نیست.
بخشودگی جرایم بیمه فرصت خوبی برای خرید بیمه بدون جریمه است. این طرح با هدف کاهش بار مالی ناشی از جرایم انباشته و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور اجرا شده، شامل تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی است و پس از پایان مهلت تعیینشده، هیچگونه امکان تمدید یا بخشودگی مجدد برای آن وجود نخواهد داشت.
با خرید بیمه در طرح بخشودگی چقدر سود میکنید؟ (تعرفههای سال ۱۴۰۵)
جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث بهصورت روزشمار محاسبه میشود و میزان آن بر اساس نوع وسیله نقلیه و مدت زمان عدم تمدید بیمهنامه تعیین میشود. در این ساختار، حداکثر میزان جریمه قابل اعمال برای هر وسیله نقلیه معادل ۳۶۵ روز، یعنی یک سال کامل در نظر گرفته میشود.
با توجه به افزایش تعرفهها در سال ۱۴۰۵، مجموع جرایم دیرکرد برای برخی خودروهای سواری در صورت عدم تمدید بهموقع، میتواند به بیش از ۱۰.۵ میلیون تومان نیز برسد. این رقم در بسیاری از موارد، عملاً برابر هزینه خرید یک بیمهنامه یکساله جدید است و فشار مالی قابلتوجهی به مالکان خودرو وارد میکند.
در قالب طرح بخشودگی فعلی، تمامی این جرایم در بازه زمانی اعلامشده حذف میشوند و صرفاً اصل حق بیمه پرداخت میشود. به بیان دیگر، این طرح عملاً مانع از انباشت بدهیهای سنگین ناشی از تأخیر در تمدید بیمهنامه میشود.
برای درک بهتر میزان جریمه روزانه بر اساس نوع وسیله نقلیه، تعرفههای مصوب سال ۱۴۰۵ بهصورت زیر محاسبه شدهاند:
سواریهای ۴ سیلندر (مانند پژو، سمند، تارا): روزانه ۲۸,۸۰۳ تومان
سواریهای اقتصادی (مانند پراید، پیکان، سپند): روزانه ۲۴,۵۹۶ تومان
سواریهای بیش از ۴ سیلندر: روزانه ۳۲,۲۶۱ تومان
موتورسیکلت تکسیلندر: روزانه ۶,۲۸۷ تومان
موتورسیکلت دو سیلندر: روزانه ۶,۸۹۳ تومان
بارکشهای ۱ تا ۳ تن: روزانه ۳۰,۴۹۶ تومان
این ارقام نشان میدهد که حتی تأخیر کوتاهمدت در تمدید بیمهنامه نیز میتواند به ایجاد هزینههای قابل توجه منجر شود.
جرایم دیرکرد هیچ تاثیری بر تخفیف عدم خسارت ندارند
این تصور که جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث موجب از بین رفتن یا کاهش تخفیفهای عدم خسارت میشود، نادرست است. طبق قوانین بیمه مرکزی، جرایم دیرکرد هیچگونه تأثیری بر تخفیف عدم خسارت ندارند. این دو موضوع از نظر ساختاری کاملاً مستقل از یکدیگر هستند. جرایم دیرکرد صرفاً بابت عدم تمدید بهموقع بیمهنامه محاسبه میشوند، در حالی که تخفیف عدم خسارت به سابقه رانندگی بدون حادثه بیمهگزار مربوط است.
بر این اساس، حتی در صورت ایجاد وقفه در تمدید بیمهنامه و تعلق گرفتن جرایم دیرکرد، تخفیفهای عدم خسارت حفظ شده و در زمان صدور بیمهنامه جدید مجدداً اعمال میشود.
عواقب نداشتن بیمه شخص ثالث ؛ از جریمه تا دیه میلیاردی و حتی زندان!
با پایان فصل امتحانات و آغاز تعطیلات تابستانی، بار سفر در این فصل بیشتر از ایام دیگر سال است. نداشتن بیمه شخص ثالث در هنگام رانندگی میتواند عواقب جدی به همراه داشته باشد:
پرداخت دیه از جیب خودتان: دیه در ماههای حرام ۱۴۰۵ برابر ۲.۸ میلیارد تومان است. اگر مقصر تصادف باشید، بدون بیمه تمام این مبلغ را شخصاً باید بپردازید.
توقیف فوری خودرو: پلیس راهور خودروی فاقد بیمه را همان لحظه توقیف میکند. ترخیص هم زمانبر است و هزینه جرثقیل، پارکینگ و خرید بیمه جدید را میطلبد.
جریمه روزشمار: به ازای هر روز تأخیر در تمدید، جریمه محاسبه میشود؛ برای خودروی سواری معمولی حدود ۲۸,۸۰۰ تومان در روز، که میتواند تا بیش از ۱۰ میلیون تومان انباشته شود.
ممنوعیت نقلوانتقال — فروش، تعویض پلاک و هرگونه انتقال قانونی خودرو بدون بیمه معتبر ممکن نیست.
خطر زندان: در تصادفات منجر به فوت یا جرح شدید، ناتوانی در پرداخت دیه میتواند به حکم زندان ختم شود.
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فرایند صدور بیمهنامه بهصورت کاملاً غیرحضوری انجام میشود و پس از تکمیل مراحل خرید، بیمهنامه در کوتاهترین زمان صادر خواهد شد.
بخشودگی جرایم بیمه در بازه زمانی محدود ۱۶ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، یک فرصت استثنایی برای مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه به شمار میرود. استفاده از راهکار خرید اقساطی بیمه در کنار بهرهمندی از طرح بخشودگی، امکان مدیریت بهتر هزینهها و جلوگیری از تحمیل جرایم سنگین را فراهم کرده و این بازه زمانی محدود را به یک فرصت قابل توجه برای مالکان وسایل نقلیه که فاقد بیمه هستند، تبدیل میکند.
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