امینی: انباردار متخلف ۹۶۶ میلیون ریال در رشت محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: شعبه هشتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان رشت، پرونده ای را مورد بررسی قرار داد که در آن متصدی یک انبار، اقدام به نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیین شده کرده بود.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، شعبه رسیدگی کننده با بررسی دقیق مستندات و مدارک موجود، به این نتیجه رسید که متهم نتوانسته است مدارک معتبری برای اثبات قانونی بودن نگهداری کالاها ارائه دهد.

امینی تصریح کرد: بنابراین اتهام انتسابی محرز شناخته شد و شعبه هشتم تعزیرات حکومتی رشت، رأی به محکومیت این متصدی انبار صادر کرد. بر اساس این رأی، متخلف موظف به پرداخت ۹۶۶ میلیون ریال جریمه نقدی به خزانه دولت شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان در ادامه با اشاره به نحوه کشف این تخلف گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در جریان یک بازرسی میدانی از یک واحد صنفی، موفق به شناسایی انبار مورد نظر شده بودند. آنان ضمن بازرسی از این انبار، تخلف نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیین شده را مشاهده و گزارش کاملی از این موضوع تهیه کردند.

امینی خاطرنشان کرد: این گزارش بلافاصله برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان ارسال شد که در نهایت به صدور رأی محکومیت ۹۶۶ میلیارد ریالی انجامید.