به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یعقوب شمس در خطبههای این هفته نمازجمعه با تأکید بر اهمیت امنیت، آرامش و صلح، گفت: یکی از بزرگترین نعمتهای الهی، نعمت امنیت و آرامش است و اسلام نیز دین رحمت، همزیستی و دعوت به صلح و گفتوگوست.
وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده که هیچگاه به دنبال جنگ و تنش نبوده و همواره خواهان زندگی آرام، پیشرفت، آبادانی و امنیت برای مردم و خانوادهها بوده است.
صلحطلبی به معنای عقبنشینی از عزت ملی نیست
امامجمعه اهل سنت کیش با اشاره به شرایط منطقه و تحمیل جنگ علیه ایران اظهار داشت: امروز در کنار بحث جنگ، سخن از صلح نیز مطرح است و قرآن کریم نیز مسلمانان را به پذیرش صلح عادلانه دعوت کرده است.
وی تصریح کرد: صلحطلبی هرگز به معنای چشمپوشی از عزت، امنیت و منافع ملت ایران نیست و جمهوری اسلامی در برابر هرگونه تهدید و تجاوز، از خود دفاع خواهد کرد.
شیخ شمس تأکید کرد: ملت ایران خواهان صلح پایدار و عزتمندانهای است که مردم بتوانند در سایه آن با آرامش زندگی کنند، کسبوکارها رونق بگیرد و جامعه مسیر رشد و پیشرفت خود را ادامه دهد.
اقتصاد و گردشگری کیش نیازمند حمایت و توجه جدی است
امامجمعه اهل سنت کیش در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اقتصادی جزیره اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر و بهدنبال شرایط بهوجودآمده، صنعت گردشگری کیش با کاهش رونق مواجه شده و این مسئله بر معیشت بسیاری از مردم تأثیر گذاشته است.
وی افزود: فعالان اقتصادی، بازاریان، هتل داران، مراکز خدماتی، رانندگان، ماهی گیران، صاحبان کسبوکار و حتی خانوادههایی که معیشت آنان به گردشگری وابسته است، امروز با دغدغههای جدی روبهرو هستند.
شیخ شمس با تقدیر از اقدامات و برنامهریزیهای سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران جزیره برای بهبود شرایط، اظهار داشت: انتظار میرود موضوع رونق گردشگری، حمایت از کسبوکارها و حفظ پویایی اقتصاد جزیره همچنان در اولویت تصمیمگیریها قرار داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت بومیان کیش تصریح کرد: اقتصاد جزیره بر پایه گردشگری، خدمات و سرمایهگذاری شکل گرفته و هر اقدامی که موجب افزایش سفرها، رونق بازار و تقویت امید در میان کیشوندان شود، در حقیقت سرمایهگذاری برای آینده کیش است.
امامجمعه اهل سنت کیش در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی مسئولان، فعالان اقتصادی و مردم، روزهای پررونقتری برای جزیره رقم بخورد و کیش بیش از گذشته در مسیر شکوفایی و توسعه قرار گیرد.
نظر شما