کلید حل مشکلات نظام سلامت دست «بیمه ها» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، منصور علیمردانی، با اشاره به دغدغه‌های مردم در حوزه دارو و معیشت، گفت: مسئله دارو و معیشت از مشکلات عمومی مردم است و ما در مجلس شورای اسلامی وظیفه داریم این موضوعات را به طور جدی پیگیری کنیم.

وی افزود: در حوزه سلامت اگر به جای حل جداگانه مشکلات بیمارستان‌ها، بیماران، داروخانه‌ها و پزشکان، مشکل بیمه‌ها را به صورت ریشه‌ای حل کنیم، بسیاری از مشکلات موجود قابل رفع خواهد بود؛ بیمه‌ها حلقه اصلی نظام سلامت هستند و تقویت آنها می‌تواند بخش عمده‌ای از چالش‌های این حوزه را برطرف کند.

علیمردانی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی و حاد موجود، تأمین منابع مالی پیش‌بینی شده برای بیمه‌ها است، در بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به حل بحران‌های موجود و پرداخت بدهی‌های انباشته و طولانی‌مدت بیمه‌ها در نظر گرفته شده که تحقق این منابع ضروری است و باید به طور کامل محقق شود.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته قوانین مختلفی را برای ایجاد منابع پایدار بیمه‌ها تصویب کرده اما متأسفانه برخی از این احکام قانونی به درستی اجرا نمی‌شوند، یکی از این موارد اختصاص ۱۰ درصد از عوارض کالاهای آسیب‌رسان به حوزه سلامت است که باید صرف ارتقای سلامت مردم شود.

علیمردانی یادآور شد: وزارت بهداشت فهرست کالاهای آسیب‌رسان را تهیه کرده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت سال‌ها است که این فهرست را تأیید نکرده و همین مسئله مانع اجرای کامل قانون شده است، این منابع از جیب مردم دریافت می‌شود و باید در مسیر سلامت مردم هزینه شود؛ بنابراین مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت توسعه پوشش بیمه‌ای در کشور، گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، توسعه همگانی بیمه است و باید تلاش کنیم مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت، همه افراد جامعه تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا هیچ فردی به دلیل نداشتن بیمه از خدمات درمانی محروم نشود.

وی افزود: موضوع مهم دیگر مدیریت هزینه‌ها در نظام سلامت است. آمارها نشان می‌دهد مصرف دارو در ایران حدود ۱۶ برابر میانگین جهانی است و میزان استفاده از خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی نیز به مراتب بالاتر از استانداردها و میانگین‌های جهانی قرار دارد.

علیمردانی ادامه داد: بیمه‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت سامانه نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، بر مدیریت هزینه‌ها و کنترل مصرف خدمات سلامت نقش مؤثری ایفا کنند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های کشور، به ارتقای کیفیت خدمات و تأمین سلامت مردم نیز کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به افزایش قیمت داروها، ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است حمایت بیمه‌ها از جمله بیمه سلامت افزایش یابد تا پوشش بیشتری برای هزینه‌های درمانی و دارویی مردم ایجاد شود و سهم پرداختی بیماران از جیب کاهش پیدا کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: منابع لازم برای این موضوع در نظر گرفته شده اما برخی اختلالات ناشی از شرایط پس از جنگ، از جمله افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، رشد کرایه‌ها و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، فشارهایی را بر نظام سلامت و بیمه‌ها وارد کرده است که نیازمند بازنگری و ترمیم منابع مالی بیمه‌ها است.

علیمردانی یادآور شد: باید شرایطی فراهم شود که مردم با آرامش بیشتری روند درمان خود را طی کنند و دغدغه‌ای جز بیماری نداشته باشند. همان‌گونه که رهبر شهید تأکید داشتند، مردم نباید برای درمان خود نگرانی و دغدغه‌ای غیر از بیماری داشته باشد.