استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در قزوین ۹۲ درصد افزایش یافت

سید محمود موسوی صانعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری میزان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹۲ درصد رشد داشته است.

وی افزود: با اجرای سامانه مؤدیان و توسعه فرآیندهای الکترونیکی، روند استرداد مطالبات مؤدیان با سرعت و دقت بیشتری در حال انجام است و این فرآیند همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین بیان کرد: هدف ما این است که مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین بستانکاری مؤدیان به کمتر از یک ماه از زمان ثبت درخواست کاهش یابد.

وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی علاوه بر مأموریت تأمین منابع درآمدی دولت، خود را موظف به صیانت از حقوق مؤدیان می‌داند و در مسیر احقاق حقوق قانونی آنان با جدیت عمل می‌کند.

موسوی صانعی خاطرنشان کرد: مطالبات و بستانکاری‌های مؤدیان پس از طی فرآیندهای قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حساب‌های معرفی شده از سوی آنان واریز می‌شود و تلاش خواهیم کرد این روند بیش از پیش تسهیل و تسریع شود.

وی تأکید کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی، ایجاد تعامل سازنده با مؤدیان و افزایش رضایتمندی آنان از طریق تسهیل خدمات، شفاف‌سازی فرآیندها و بازگرداندن به‌موقع حقوق قانونی فعالان اقتصادی است.

