فروش آنلاین دارو در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به پایش مستمر فضای مجازی و سکوهای اینترنتی اظهار داشت: سازمان غذا و دارو تا این لحظه به هیچ وبسایت یا پلتفرم اینترنتی عمومی، مجوز فروش دارو و مکمل را نداده است. بر اساس قوانین جاری، عرضه هرگونه محصول سلامتمحور که خارج از زنجیره رسمی داروخانهها صورت گیرد، به عنوان کالای قاچاق تلقی شده و با متخلفان برخورد قانونی قاطع صورت میگیرد.
وی ضمن توصیه اکید به عموم مردم برای حفظ سلامت خود، تصریح کرد: مردم عزیز به هیچ عنوان نباید دارو و مکملهای مورد نیاز خود را از سایتهای اینترنتی خریداری کنند. تنها مرجع رسمی و ایمن برای تهیه این اقلام، مراجعه حضوری به داروخانههاست تا اصالت و سلامت کالا تحت نظارت مسئول فنی تضمین شود.
سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو در خصوص فعالیت وبسایتهای دارای مجوز متعلق به داروخانهها تبیین کرد که در حال حاضر برخی از داروخانهها صرفاً برای فروش محصولات آرایشی، بهداشتی و مکملهای تولید داخل که دارای مجوزهای لازم هستند، تاییدیه فعالیت در فضای مجازی را دریافت کردهاند. اما این مجوز به هیچ وجه شامل دارو نمیشود.
مهرزادی خاطرنشان کرد: موضوع فروش آنلاین دارو به دلیل حساسیتهای بالای ایمنی و سلامت، در دست بررسی کارشناسی است. ما در حال تدوین و بررسی ضوابط دقیقی هستیم تا در صورت رسیدن به نتایج مثبت و اطمینان از حفظ سلامت مصرفکننده، شرایط فروش اینترنتی دارو از طریق داروخانهها را فراهم و دستورالعملهای لازم را به سراسر کشور ابلاغ کنیم. تا آن زمان، هرگونه فروش دارو در بستر اینترنت غیرقانونی است.
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