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کد مطلب 6859479
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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

رگبار باران در شمال غرب کشور

رگبار باران در شمال غرب کشور

سازمان هواشناسی امروز (یکشنبه) برای مناطقی از شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی کرد.

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