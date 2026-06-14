دریافت 7 MB کد مطلب 6859479 https://mehrnews.com/x3cjWp ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹ کد مطلب 6859479 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹ رگبار باران در شمال غرب کشور سازمان هواشناسی امروز (یکشنبه) برای مناطقی از شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز رگبار باران و رعدوبرق پیشبینی کرد. کپی شد مطالب مرتبط پیش بینی وزش باد شدید طی ۲ روز آینده در استان ایلام هشدار نارنجی هواشناسی؛ بارش شدید، تگرگ و گردوخاک در ۳ استان کشور وزش بادهای ملایم و کاهش دما در استان قزوین هوای گلستان تا دوشنبه پایدار است برچسبها افزایش دما سازمان هواشناسی بارندگی بارش باران
نظر شما