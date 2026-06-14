وزش بادهای ملایم و کاهش دما در استان قزوین

مریم بهروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود نوسانات دمایی طی روزهای آینده، امروز شنبه نسبت به روز گذشته هوای خنکتری در سطح استان حاکم بود و وزش بادهای نسبتاً ملایم نیز در برخی مناطق به ثبت رسید.
وی افزود: بر اساس دادههای ایستگاه فرودگاهی قزوین، بیشینه دمای شهر قزوین امروز به ۳۴ درجه سانتیگراد رسید که در مقایسه با روز گذشته حدود سه درجه کاهش نشان میدهد.
کارشناس هواشناسی استان قزوین ادامه داد: دمای فعلی شهر قزوین نیز ۲۸ درجه سانتیگراد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه شب گذشته دو درجه کاهش یافته است.
بهروزی با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان تصریح کرد: با وجود تغییرات نسبی دما، پایداری جو همچنان در سطح منطقه تداوم دارد و پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیشبینی نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: روند تغییرات دمایی طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت و شهروندان میتوانند شاهد افزایش و کاهش نسبی دما در برخی ساعات باشند.
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