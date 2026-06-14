  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۷

پیش بینی وزش باد شدید طی ۲ روز آینده در استان ایلام

پیش بینی وزش باد شدید طی ۲ روز آینده در استان ایلام

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از پیش بینی وزش باد شدید طی ۲ روز آینده در استان ایلام خبر داد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز و فردا وزش باد نسبتاً شدید برای استان مورد انتظار است که در نواحی مرزی و همچنین نیمه جنوبی استان، شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال گرد و خاک محلی و افت کیفیت هوا وجود دارد.

وی افزود: طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه، وزش باد در نیمه جنوبی استان تداوم خواهد داشت و دمای هوا نیز از امروز تا روز دوشنبه نسبت به روزهای گذشته کاهش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: از روز سه‌شنبه هفته جاری تا پایان هفته، روند افزایش دما را برای استان پیش‌بینی می‌کنیم.

کد مطلب 6859413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها