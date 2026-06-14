پیش بینی وزش باد شدید طی ۲ روز آینده در استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز و فردا وزش باد نسبتاً شدید برای استان مورد انتظار است که در نواحی مرزی و همچنین نیمه جنوبی استان، شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال گرد و خاک محلی و افت کیفیت هوا وجود دارد.

وی افزود: طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه، وزش باد در نیمه جنوبی استان تداوم خواهد داشت و دمای هوا نیز از امروز تا روز دوشنبه نسبت به روزهای گذشته کاهش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: از روز سه‌شنبه هفته جاری تا پایان هفته، روند افزایش دما را برای استان پیش‌بینی می‌کنیم.