هوای گلستان تا دوشنبه پایدار است

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای امروز، بهویژه در ساعات عصر و شب، در نواحی کوهستانی استان رشد ابر و وقوع رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست، اما در سایر مناطق شرایط جوی نسبتاً پایدار پیشبینی میشود.
وی افزود: از دوشنبه شب بهتدریج با تغییر جهت جریانات جوی، میزان ابرناکی در سطح استان افزایش خواهد یافت و شرایط برای وقوع بارشهای پراکنده فراهم میشود.
کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به احتمال فعالیتهای همرفتی در برخی نقاط استان اظهار کرد: پیامد این تغییرات، افزایش ابر و رگبارهای موقتی در برخی مناطق خواهد بود که جزئیات و شدت آن در پیشبینیهای بعدی اطلاعرسانی میشود.
جعفری از شهروندان و بهرهبرداران بخش کشاورزی خواست برای اطلاع از آخرین تغییرات جوی، گزارشها و هشدارهای هواشناسی را از طریق منابع رسمی دنبال کنند.
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