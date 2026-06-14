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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۰

هوای گلستان تا دوشنبه پایدار است

هوای گلستان تا دوشنبه پایدار است

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم جوی آرام و پایدار در استان تا روز دوشنبه خبر داد و گفت: از دوشنبه شب با افزایش ابر، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در برخی مناطق گلستان وجود دارد.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای امروز، به‌ویژه در ساعات عصر و شب، در نواحی کوهستانی استان رشد ابر و وقوع رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست، اما در سایر مناطق شرایط جوی نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از دوشنبه شب به‌تدریج با تغییر جهت جریانات جوی، میزان ابرناکی در سطح استان افزایش خواهد یافت و شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده فراهم می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به احتمال فعالیت‌های همرفتی در برخی نقاط استان اظهار کرد: پیامد این تغییرات، افزایش ابر و رگبارهای موقتی در برخی مناطق خواهد بود که جزئیات و شدت آن در پیش‌بینی‌های بعدی اطلاع‌رسانی می‌شود.

جعفری از شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست برای اطلاع از آخرین تغییرات جوی، گزارش‌ها و هشدارهای هواشناسی را از طریق منابع رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6859395

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