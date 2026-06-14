هشدار نارنجی هواشناسی؛ بارش شدید، تگرگ و گردوخاک در ۳ استان کشور

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: امروز (یکشنبه ۲۴ خرداد) در نیمه شمالی استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و روز دوشنبه (۲۵ خرداد) در مناطق شمال‌غرب، شمال‌شرق و سواحل دریای خزر، در برخی ساعات رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد، گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی روز سه‌شنبه (۲۶ خرداد) و چهارشنبه (۲۷ خرداد) نیز در سواحل شرقی دریای خزر، ارتفاعات استان سمنان و مناطق شمال‌شرقی کشور تداوم خواهد داشت.

وزش باد شدید و گردوخاک در تهران و چند استان دیگر

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی پنج روز آینده در شمال‌شرق، شرق، بخش‌هایی از مرکز کشور و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی ساعات گردوخاک رخ خواهد داد. همچنین روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در برخی نقاط جنوب‌غرب کشور نیز شرایط برای وقوع گردوخاک و افزایش سرعت وزش باد فراهم است.

وی ادامه داد: آسمان تهران امروز (۲۴ خرداد) صاف پیش‌بینی می‌شود و از ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط وزش باد شدید همراه با گردوخاک دور از انتظار نیست. بیشینه و کمینه دمای پایتخت نیز به ترتیب ۳۶ و ۱۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی استان تهران در روزهای آینده اظهار کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: تا روز چهارشنبه (۲۷ خرداد)، به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تاکید کرد: تا روز چهارشنبه در مناطق ارتفاعی استان تهران نیز در ساعات بعدازظهر، رشد ابر و گاهی رگبارهای پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

تشدید فعالیت سامانه بارشی

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی، گفت: بر اساس این هشدار، امروز در شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک در برخی نقاط و در مناطق مستعد، بارش تگرگ پیش‌بینی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط جوی فردا نیز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل تداوم خواهد داشت.