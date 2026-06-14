توقیف سواری پژو پارس با سرعت ۱۸۰ و خلافی ۱۸۰ میلیون ریالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فخرالدین اصغری اظهار کرد: ماموران پلیس راه اردبیل-خلخال هنگام تامین امنیت ترافیکی و ارتقای ایمنی عبور و مرور در محور اردبیل-خلخال، یک دستگاه سواری پژو پارس را به علت رفتارهای ترافیکی پرخطر راننده و سرعت غیر مجاز ۱۸۰ کیلومتر در ساعت، متوقف کردند.

وی افزود: با استعلام از سیستم فراجا مشخص شد سواری پژو پارس دارای بیش از ۱۸۰ میلیون ریال خلافی و جریمه های پرداخت نشده است؛ که با هماهنگی به عمل آمده خودرو توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

رئیس پلیس راه اردبیل-خلخال با تاکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی لازمه ایمنی عبور و مرور است؛ گفت: تخلفات حادثه ساز رانندگی خط قرمز ماموران پلیس راه بوده و ماموران پلیس راه با رانندگانی که با انجام تخلفات و تخطی از قانون، جان رانندگان دیگر و ایمنی عبور و مرور را با مخاطره مواجه کنند؛ قاطع و برابر مقررات خواهد بود.