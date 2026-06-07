توقیف کامیون ایسوزو با خلافی ۳۲۰ میلیون ریالی در پلیس راه اردبیل-خلخال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فخر الدین اصغری اظهار کرد: ماموران پلیس راه اردبیل-سرچم هنگام تامین امنیت ترافیکی و ارتقای ایمنی عبور و مرور در محور اردبیل-سرچم، یک دستگاه کامیون ایسوزو را به علت رفتارهای ترافیکی پرخطر راننده خودرو متوقف کردند.

وی افزود: با استعلام از سامانه های فراجا مشخص شد کامیون ایسوزو دارای ۳۲۰ میلیون ریال خلافی و جریمه های پرداخت نشده و ۲۰ دستور توقیف از مرجع قضایی است؛ که با هماهنگی به عمل آمده کامیون توقیف، اعمال قانون و به پارکینگ انتقال داده شد.

رئیس پاسگاه پلیس راه اردبیل-خلخال با تاکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی لازمه ایمنی عبور و مرور است؛ گفت: تخلفات حادثه ساز رانندگی خط قرمز ماموران پلیس راه بوده و ماموران پلیس راه با رانندگانی که با انجام تخلفات و تخطی از قانون، جان رانندگان دیگر و ایمنی عبور و مرور را با مخاطره مواجه کنند؛ قاطع، بدون اغماض و برابر مقررات خواهد بود.