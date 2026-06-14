به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ربانی ظهر امروز یکشنبه در حاشیه سفر به لرستان، ضمن گرامیداشت سالگرد حمله ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی و شهادت جمعی از فرماندهان عالی‌قدر، همچنین یادآوری ایام سخت جنگ رمضان در این استان، اظهار داشت: توفیق شد که در این ایام در جمع شما عزیزان حضور پیدا کنم و ضمن عرض سلام به مردم بزرگوار و شریف لرستان، درباره اهمیت همدلی و همراهی در مسیر تحقق امنیت غذایی و ارتقای وظایفمان نسبت به این ملت گفتگو کنیم.

امنیت غذایی خط مقدم دفاع از ملت است

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان بخش کشاورزی، افزود: حدود صد و خرده‌ای شب است که همه مردم، کشاورزان و فعالان این حوزه در میدان تلاش و مجاهدت هستند و باوجود همه دشواری‌ها، اجازه نداده‌اند چرخه تولید و تأمین نیازهای غذایی کشور متوقف شود.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تقدیر از مجموعه سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: از مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان تشکر می‌کنم و تلاش خواهیم کرد به شکلی مؤثرتر و ارزشمندتر به مردم عزیز، به‌ویژه کشاورزان شریف، خدمت کنیم.

حجت‌الاسلام ربانی با تأکید بر نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتدار ملی، گفت: امنیت غذایی خط مقدم دفاع از ملت است. معنای خدمت، امیدواری به قبولی درگاه الهی و جلب رضایت خداوند متعال است و ما باید رسالت خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

لزوم تقویت روحیه جهادی در مجموعه‌های اجرایی و تولیدی

وی ادامه داد: خوشبختانه کشاورزان، دامداران، مرغداران و سایر فعالان مردمی که عمدتاً در بخش خصوصی فعالیت دارند، نقش اصلی را در این عرصه بر عهده دارند و بخش کشاورزی بیشترین اتکا را به مردم دارد. همین سرمایه عظیم مردمی است که می‌تواند کشور را در شرایط مختلف از وابستگی و آسیب‌پذیری دور نگه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در شرایط جنگ اخیر، تصریح کرد: متأسفانه در آن مقطع امکان حضور و خدمت به‌موقع در کنار عزیزان فراهم نشد، اما امروز خود را موظف می‌دانم که مراتب ارادت و قدردانی خود را ابراز کنم. به همه شما و مردم بزرگوار ایران سلام و درود می‌فرستم.

حجت‌الاسلام ربانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت روحیه جهادی در مجموعه‌های اجرایی و تولیدی، گفت: هرجا که کار برای رضای خدا، بااخلاص و دلسوزی انجام شود، برکات آن در زندگی مردم آشکار خواهد شد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، هم‌افزایی و نگاه جهادی در حوزه تولید و تأمین امنیت غذایی هستیم.

وی همچنین افزود: خدمت در بخش کشاورزی فقط یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک مسئولیت سنگین و اثرگذار در برابر ملت، انقلاب و آینده کشور است. اگر این مسئولیت با جدیت، اخلاص و برنامه‌ریزی دنبال شود، بدون شک رضایت مردم و برکت الهی را به همراه خواهد داشت.