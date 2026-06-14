منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جبران خسارات وارده به خودروهای آسیب‌دیده در استان اصفهان اظهار کرد: در پی ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی تیم‌های فنی شعب شرکت‌های بیمه ایران در ۱۴ شهرستان استان، خسارات وارده به سه هزار و ۵۸۰ دستگاه خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: از این تعداد، خسارت دو هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو به مبلغ مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان، مطابق ضوابط و مقررات به مالکان پرداخت شده است که این میزان معادل ۷۵ درصد از کل خسارات ارزیابی‌شده خودروهای شخصی در استان است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با تکمیل پرونده‌های باقی‌مانده، روند پرداخت سایر خسارات نیز از طریق بیمه مرکزی در حال پیگیری و اقدام است.

شیشه‌فروش با اشاره به آمادگی شرکت‌های بیمه‌ای استان برای ارائه خدمات جدید بیمه‌ای تصریح کرد: شرکت‌های بیمه در استان اصفهان آمادگی دارند در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی، پوشش خطر جنگ را در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منزل و همچنین در بیمه‌نامه‌های بدنه خودروهای سواری، باری، اتوبوس، مینی‌بوس و سایر خودروها ارائه کنند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ای موظف شده‌اند نسبت به صدور پوشش بیمه‌ای خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیرصنعتی با شرایط تعیین‌شده اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: همچنین بیمه‌نامه‌های حمل‌ونقل کالا، بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی، بیمه‌نامه‌های عمر و بیمه‌نامه‌های گروهی برای پرسنل واحدهای صنعتی نیز شامل ارائه پوشش خطر جنگ می‌شود.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: تمامی شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند ضمن ارائه مشاوره بیمه‌ای، نسبت به صدور بیمه‌نامه‌های مذکور و نیز اضافه کردن پوشش خطر جنگ به بیمه‌نامه‌های صادره قبلی اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در استان اصفهان بیان کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌های انجام‌شده توسط تیم‌های فنی شهرداری اصفهان و اداره‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، در مجموع ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان شناسایی و ارزیابی شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: از این تعداد، ۱۰۰ واحد مسکونی نیازمند احداث مجدد، یک‌هزار و ۳۳ واحد نیازمند تعمیرات کلی و سایر واحدها نیازمند تعمیرات جزئی هستند.

شیشه‌فروش ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده از سوی شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن، گروه‌های جهادی، خیرین و همچنین مشارکت مالکان، تعمیرات جزئی ۶۷ درصد از ساختمان‌های آسیب‌دیده در سطح استان انجام شده است.

وی گفت: این اقدامات شامل نصب شیشه، پنجره، درب، کناف و تعمیر دیوارها بوده و روند بازسازی و تکمیل ساختمان‌های آسیب‌دیده با افزایش تیم‌های فنی همچنان ادامه دارد.