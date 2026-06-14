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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان به ۲۴۵۰ خودروی آسیب‌دیده در اصفهان

پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان به ۲۴۵۰ خودروی آسیب‌دیده در اصفهان

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تاکنون ۷۵ درصد خسارات وارده به خودروهای شخصی آسیب‌دیده در حملات اخیر در استان به میزان ۱۲۰ میلیارد از سوی بیمه پرداخت شده است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جبران خسارات وارده به خودروهای آسیب‌دیده در استان اصفهان اظهار کرد: در پی ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی تیم‌های فنی شعب شرکت‌های بیمه ایران در ۱۴ شهرستان استان، خسارات وارده به سه هزار و ۵۸۰ دستگاه خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: از این تعداد، خسارت دو هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو به مبلغ مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان، مطابق ضوابط و مقررات به مالکان پرداخت شده است که این میزان معادل ۷۵ درصد از کل خسارات ارزیابی‌شده خودروهای شخصی در استان است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با تکمیل پرونده‌های باقی‌مانده، روند پرداخت سایر خسارات نیز از طریق بیمه مرکزی در حال پیگیری و اقدام است.

شیشه‌فروش با اشاره به آمادگی شرکت‌های بیمه‌ای استان برای ارائه خدمات جدید بیمه‌ای تصریح کرد: شرکت‌های بیمه در استان اصفهان آمادگی دارند در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی، پوشش خطر جنگ را در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منزل و همچنین در بیمه‌نامه‌های بدنه خودروهای سواری، باری، اتوبوس، مینی‌بوس و سایر خودروها ارائه کنند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ای موظف شده‌اند نسبت به صدور پوشش بیمه‌ای خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیرصنعتی با شرایط تعیین‌شده اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: همچنین بیمه‌نامه‌های حمل‌ونقل کالا، بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی، بیمه‌نامه‌های عمر و بیمه‌نامه‌های گروهی برای پرسنل واحدهای صنعتی نیز شامل ارائه پوشش خطر جنگ می‌شود.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: تمامی شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند ضمن ارائه مشاوره بیمه‌ای، نسبت به صدور بیمه‌نامه‌های مذکور و نیز اضافه کردن پوشش خطر جنگ به بیمه‌نامه‌های صادره قبلی اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در استان اصفهان بیان کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌های انجام‌شده توسط تیم‌های فنی شهرداری اصفهان و اداره‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، در مجموع ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان شناسایی و ارزیابی شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: از این تعداد، ۱۰۰ واحد مسکونی نیازمند احداث مجدد، یک‌هزار و ۳۳ واحد نیازمند تعمیرات کلی و سایر واحدها نیازمند تعمیرات جزئی هستند.

شیشه‌فروش ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده از سوی شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن، گروه‌های جهادی، خیرین و همچنین مشارکت مالکان، تعمیرات جزئی ۶۷ درصد از ساختمان‌های آسیب‌دیده در سطح استان انجام شده است.

وی گفت: این اقدامات شامل نصب شیشه، پنجره، درب، کناف و تعمیر دیوارها بوده و روند بازسازی و تکمیل ساختمان‌های آسیب‌دیده با افزایش تیم‌های فنی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6860253

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