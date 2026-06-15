تکمیل زنجیره ۶۰ همتی شیلات در بام ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا احمدی با اشاره به صادرات چشمگیر محصولات شیلاتی، اهداف تولیدی سال ۱۴۰۵ و پروژه‌های آماده بهره‌برداری در هفته جهاد کشاورزی را تشریح کرد.

مدیر شیلات و امور آبزیان استان، با تبریک فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی به تمامی بهره‌برداران و فعالان عرصه امنیت غذایی، اظهار کرد: استان چهارمحال و بختیاری با تکمیل زنجیره‌های ارزش از مرحله تکثیر و تولید لارو تا تامین خوراک، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات، گام مهمی در توسعه صنعت آبزی‌پروری کشور برداشته است که ارزش این زنجیره در استان بالغ بر ۶۰ همت برآورد می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد درخشان صادراتی استان در سال ۱۴۰۴ افزود: به استناد آمار دریافتی از اداره کل دامپزشکی، در سال گذشته موفق به صادرات ۸۰ هزار تن خوراک آبزیان شدیم. همچنین صادرات ماهی پرواری (تازه و منجمد) استان حدود ۲ هزار تن به صورت مستقیم و ۷ هزار تن به صورت غیرمستقیم بوده است.

مدیر شیلات و امور آبزیان استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ با فعالیت ۴۹۵ مزرعه فعال، جمع کل تولید شیلات استان به ۳۹ هزار و ۴۷ تن رسید. احمدی اضافه کرد: در این مدت ۴۷.۶ میلیون قطعه بچه ماهی، ۹۴۲.۵ هزار قطعه ماهی زینتی و ۱۵۰ هزار قطعه زالوی طبی در مراکز استان تولید شده است.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف برنامه هفتم توسعه در برش سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: هدف‌گذاری کل تولید آبزیان پرورشی استان برای سال جاری، ۳۲ هزار و ۴۰۸ تن است. وی تصریح کرد: تولید ۲۹ هزار و ۸۷۸ تن ماهیان سردابی، توسعه پرورش در قفس آب شیرین با ظرفیت ۲۲۰۰ تن و خروج از پرورش تک‌گونه‌ای با هدف تولید ۳۰ تن ماهیان خاویاری از برنامه‌های اولویت‌دار امسال است.

وی همچنین از افتتاح پروژه‌های جدید همزمان با هفته جهاد کشاورزی (خرداد ۱۴۰۵) خبر داد و بیان کرد: ۴ پروژه شیلاتی شامل سه طرح پرورش ماهی سردابی در شهرستان‌های کیار و اردل و یک طرح برق‌رسانی به مجتمع پرورش ماهی شمس‌آباد در شهرستان بروجن آماده بهره‌برداری است. مجموع اعتبارات هزینه شده برای این طرح‌ها ۳۶۳ میلیون تومان بوده که باعث ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۸ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۷۵ نفر شده است.

احمدی در پایان، رویکرد این مدیریت را مانع‌زدایی از مسیر تولید دانست و تاکید کرد: در یک سال اخیر اقدامات زیربنایی مهمی همچون حذف محدودیت فاصله ۲۰۰۰ متری مزارع، رفع ممنوعیت پرورش ماهی در قفس در سد کارون ۴، اخذ مصوبات ستاد تسهیل برای ساماندهی مزارع غیرمجاز و برگزاری همایش با بانک تجارت جهت تامین مالی زنجیره ارزش صورت گرفته است که نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت شیلات استان خواهد بود.