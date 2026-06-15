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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۲

ترافیک نیمه‌سنگین در ورودی‌های پایتخت

ترافیک نیمه‌سنگین در ورودی‌های پایتخت

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین صبحگاهی در برخی محورهای منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در صبح دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، اظهار کرد: هم‌اکنون در برخی از محورهای منتهی به پایتخت شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دوربین‌های نظارتی و عوامل پلیس مستقر در جاده‌ها، ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: همچنین در آزادراه ساوه-تهران، حدفاصل محدوده اورین تا رضی‌آباد، بار ترافیکی نیمه‌سنگین جریان دارد.

سرهنگ قلی‌نیا تصریح کرد: محور شهریار-تهران نیز در برخی مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است، اما تردد در سایر محورهای اصلی کشور در جریان بوده و مشکل خاصی گزارش نشده است.

وی از رانندگان خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس، با رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از تغییر مسیرهای ناگهانی و مدیریت زمان سفر، به روان‌سازی جریان ترافیک کمک کنند.

کد مطلب 6860585

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