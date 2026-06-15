به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در صبح دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، اظهار کرد: هم‌اکنون در برخی از محورهای منتهی به پایتخت شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دوربین‌های نظارتی و عوامل پلیس مستقر در جاده‌ها، ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: همچنین در آزادراه ساوه-تهران، حدفاصل محدوده اورین تا رضی‌آباد، بار ترافیکی نیمه‌سنگین جریان دارد.

سرهنگ قلی‌نیا تصریح کرد: محور شهریار-تهران نیز در برخی مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است، اما تردد در سایر محورهای اصلی کشور در جریان بوده و مشکل خاصی گزارش نشده است.

وی از رانندگان خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس، با رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از تغییر مسیرهای ناگهانی و مدیریت زمان سفر، به روان‌سازی جریان ترافیک کمک کنند.