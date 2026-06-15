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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۹

جام جهانی ۲۰۲۶؛

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با نیوزیلند اعلام شد

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با نیوزیلند اعلام شد

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نیوزیلند مشخص شد. با انتخاب امیر قلعه نویی مهاجم شماره یک تیم ملی که مصدوم بود در ترکیب اصلی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند از گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی از ساعت ۰۴:۳۰ امروز سه شنبه در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس آمریکا با قضاوت سزار راموس برگزار خواهد شد.

تساوی یک - یک تیم های ملی بلژیک و مصر از همین گروه باعث شد تا حساسیت برای این دیدار افزایش دو چندان پیدا کند و رسانه های مختلف از ان به عنوان فینال کوچک در مسیر صعود از مرحله گروهی یاد کنند.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران که برای نخستین بار طعم تجربه نشستن روی نیمکت این بازی ها را خواهد چشید تصمیم گرفت از ترکیب زیر برای شروع مسابقه استفاده کند که به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، علی نعمتی، شجاع خلیل زاده، رامین رضاییان، میلاد محمدی، سعید عزت اللهی، سامان قدوس، آریا یوسفی، محمد محبی، شهریار مغانلو و مهدی طارمی.

بنابراین طارمی که از او به عنوان معروفترین بازیکن تیم ملی ایران در تورنمنت ملی ۲۰۲۶ فوتبال دنیا یاد می شود با وجود مصدومیت در ترکیب قرار گرفت تا بازوبند کاپیتانی را بر بازو ببندد.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با نیوزیلند اعلام شد

کد مطلب 6861511

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