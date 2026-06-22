خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامی‌صفت: با نزدیک شدن به روزهای داغ تابستان، تب فوتبال‌آموزی در میان کودکان و نوجوانان همدانی بالا می‌گیرد؛ فرصتی که در کنار ظرفیت‌های مثبت آموزشی و ورزشی، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را نیز فراهم کرده است. در هفته‌های اخیر، نشانه‌هایی از رشد قارچ‌گونه مدارس غیرقانونی فوتبال در نقاط مختلف شهر همدان به چشم می‌خورد؛ مراکزی که بدون مجوز رسمی و تنها با اجاره یک زمین چمن یا سالن ورزشی فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

این مدارس فوتبال نوظهور را اغلب افرادی اداره می‌کنند که به‌تازگی وارد عرصه مربیگری شده‌اند و بدون داشتن مجوزهای لازم یا سابقه حرفه‌ای قابل توجه، با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و فضای شهری، خانواده‌ها را به ثبت‌نام فرزندانشان در کلاس‌های آموزش فوتبال ترغیب می‌کنند. در بسیاری از این موارد، وعده‌های جذابی مانند کشف استعدادها یا معرفی به تیم‌های مطرح داده می‌دهند، وعده‌هایی که در عمل محقق نمی‌شوند.

گاهی این مدارس غیر مجاز فوتبال تخلفاتی هم دارند که می‌توان به دریافت شهریه‌های چندمیلیونی، برگزاری کلاس‌های بسیار شلوغ و کاهش کیفیت آموزش به دلیل تعداد بالای ورزش دوستان، کیفیت مربیگری پایین و ... اشاره کرد.

کارشناسان ورزشی معتقدند آموزش فوتبال در سنین پایه نیازمند برنامه‌ریزی اصولی، مربیان دارای صلاحیت و محیط استاندارد است و فعالیت مراکز غیرمجاز می‌تواند علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده‌ها، به روند رشد فنی و حتی سلامت جسمی کودکان نیز آسیب وارد کند.

در چنین شرایطی، ضرورت نظارت جدی‌تر از سوی اداره کل ورزش و جوانان و هیئت فوتبال استان همدان بیش از پیش احساس می‌شود. بازرسی میدانی، ساماندهی مدارس فوتبال، اطلاع‌رسانی شفاف درباره مراکز دارای مجوز و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی می‌تواند از گسترش این پدیده جلوگیری کند.

بی‌تردید ساماندهی مدارس فوتبال و نظارت بر شهریه‌ها و کیفیت آموزش، گامی مهم در حمایت از استعدادهای ورزشی استان و صیانت از حقوق خانواده‌ها است، خانواده‌هایی که در فصل تابستان با امید به آینده ورزشی فرزندانشان به این مراکز اعتماد می‌کنند.

خانواده‌ها از ثبت‌نام در مدارس فوتبال غیرمجاز خودداری کنند

رئیس هیئت فوتبال استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام اسامی مدارس فوتبال و فوتسال دارای مجوز در شهر همدان اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل تابستان و افزایش استقبال خانواده‌ها از ثبت‌نام فرزندان در کلاس‌های فوتبال و فوتسال، فرآیند بررسی مدارک متقاضیان راه‌اندازی مدارس فوتبال در استان با دقت و حساسیت ویژه‌ای انجام شد.

کمال عربیان افزود: پس از بررسی کامل مدارک و مستندات ارائه شده از سوی متقاضیان تاسیس مدرسه فوتبال و همچنین اخذ استعلام‌های لازم از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، روند صدور مجوز برای مدارس فوتبال و فوتسال شهر همدان که شرایط لازم را داشتند به پایان رسید و اسامی این مدارس به صورت رسمی از سوی هیئت فوتبال استان اعلام شده است.

وی با بیان اینکه ساماندهی مدارس فوتبال یکی از مهم‌ترین اولویت‌های هیئت فوتبال استان در حوزه فوتبال پایه است، گفت: فعالیت مدارس فوتبال باید در چارچوب ضوابط و مقررات فدراسیون فوتبال و تحت نظارت هیئت فوتبال استان انجام شود تا ضمن حفظ سلامت و امنیت کودکان و نوجوانان، فرآیند آموزش نیز به صورت اصولی و علمی دنبال شود.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد شاهد فعالیت افراد یا مجموعه‌هایی هستیم که بدون اخذ مجوزهای قانونی و صرفاً با اجاره یک زمین چمن یا سالن ورزشی اقدام به برگزاری کلاس‌های فوتبال کرده و با تبلیغات اغراق گونه مختلف خانواده‌ها را به ثبت‌نام فرزندانشان ترغیب می‌کنند، در حالی که این مراکز هیچ‌گونه مجوز رسمی ندارند.

مسئولیت واگذاری زمین به مدارس غیرمجاز با مالکان اماکن ورزشی است

وی خطاب به والدین تاکید کرد: خانواده‌ها باید توجه داشته باشند که ثبت‌نام در مدارس غیرمجاز می‌تواند مشکلات و مخاطراتی برای فرزندان آن‌ها ایجاد کند، چرا که در این مراکز نه صلاحیت مربیان به طور رسمی تایید شده و نه شرایط ایمنی و آموزشی آن‌ها مورد نظارت قرار گرفته است.

عربیان با اشاره به مسئولیت صاحبان اماکن ورزشی در این زمینه گفت: از مدیران و مسئولان اماکن ورزشی اعم از ادارات، نهادهای دولتی و بخش خصوصی انتظار داریم از واگذاری یا اجاره زمین‌ها و سالن‌های ورزشی به مدارس فوتبال و فوتسال فاقد مجوز خودداری کنند.

وی تصریح کرد: در صورت واگذاری زمین یا سالن به مدارس فاقد مجوز، مسئولیت هرگونه حادثه، تخلف یا مشکل احتمالی بر عهده واگذارکنندگان، مدیران و مربیان این مدارس خواهد بود و هیئت فوتبال استان در این زمینه مسئولیتی ندارد.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان همچنین خاطرنشان کرد: برای اطلاع‌رسانی بهتر به خانواده‌ها، اسامی مدارس فوتبال و فوتسال دارای مجوز و محل فعالیت آن‌ها از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال استان، رسانه‌های رسمی و همچنین نصب بنر در مقابل استادیوم‌ها و محل تمرین مدارس اعلام می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند با اطمینان نسبت به انتخاب مدرسه مناسب برای فرزندان خود اقدام کنند.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش اصولی فوتبال در رده‌های پایه عنوان کرد: از خانواده‌ها درخواست داریم پیش از ثبت‌نام فرزندان خود به صورت دقیق از مجوز مدرسه فوتبال اطمینان حاصل کنند و فرزندان خود را فقط در مدارس تحت نظارت هیئت فوتبال و نهادهای ذی‌صلاح و دارای مربیان آموزش‌دیده ثبت‌نام کنند.

عربیان در پایان اسامی مدارس فوتبال و فوتسال دارای مجوز شهر همدان را اعلام کرد و گفت: اکباتان آوای هگمتانه، سیمرغ اساطیری، شهرداری همدان، پدیدار غرب، آریا مهران، آیندگان الوند، ستارگان هگمتانه، آبی‌پوشان، سینا سام نوین، آتیه‌سازان علیصدر، نود نوین، ستارگان جوان مادستان و پویش مدارس فوتبال دارای مجوز در استان همدان هستند.

بی شک، در چنین شرایطی ساماندهی مدارس فوتبال در همدان بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارت مستمر و جدی متولیان ورزش استان است. تابستان برای بسیاری از کودکان و نوجوانان فرصتی برای یادگیری و کشف استعدادهای ورزشی به شمار می‌رود و خانواده‌ها نیز با امید به آینده ورزشی فرزندانشان به مدارس فوتبال اعتماد می‌کنند.

بر همین اساس، نظارت دقیق بر فعالیت مدارس فوتبال، برخورد قانونی با مراکز فاقد مجوز و شفاف‌سازی درباره شهریه‌ها و کیفیت آموزش می‌تواند از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. در نهایت، ساماندهی این حوزه نه تنها به حفظ حقوق خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه رشد اصولی فوتبال پایه و پرورش استعدادهای واقعی در استان همدان را نیز فراهم خواهد کرد.