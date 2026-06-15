آخرین نفر قلعه نویی اولین گزینه گلزنی تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و نیوزیلند از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد امروز سهشنبه در ورزشگاه سوفی شهر لسآنجلس آمریکا برگزار میشود تا دو تیم نخستین بازی خود در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ را انجام دهند.
تساوی یک - یک بلژیک و مصر در دیگر دیدار این گروه، حساسیت مسابقه ایران و نیوزیلند را افزایش داده است؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از کارشناسان این دیدار را «فینال کوچک» گروه G در مسیر صعود به مرحله حذفی بدانند.
امیر قلعهنویی برای این مسابقه ترکیب علیرضا بیرانوند، علی نعمتی، شجاع خلیلزاده، رامین رضاییان، میلاد محمدی، سعید عزتاللهی، سامان قدوس، آریا یوسفی، محمد محبی، شهریار مغانلو و مهدی طارمی را انتخاب کرده است.
مرد شماره یک جام جهانی
در خط دروازه اتفاق غیرمنتظرهای رخ نداد و علیرضا بیرانوند بار دیگر به عنوان سنگربان نخست تیم ملی انتخاب شد.
دروازهبانی که پس از حضور در جامهای جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، حالا سومین تجربه خود در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را پشت سر میگذارد و همچنان مورد اعتماد کامل کادر فنی قرار دارد.
تغییرات مهم در قلب دفاع
مهمترین تصمیم قلعهنویی به خط دفاعی مربوط میشود؛ جایی که سرمربی تیم ملی پس از آزمودن گزینههای مختلف در ماههای اخیر، در نهایت زوج علی نعمتی و شجاع خلیلزاده را برای مرکز خط دفاع انتخاب کرده است.
انتخابی که نشان میدهد کادر فنی به دنبال استفاده از تجربه شجاع در کنار تواناییهای فیزیکی نعمتی برای مهار حملات مستقیم و بازی هوایی نیوزیلند است.
در جناحین نیز میلاد محمدی در سمت چپ و رامین رضاییان در سمت راست به میدان خواهند رفت. البته حضور آریا یوسفی در ترکیب اصلی نشان میدهد قلعهنویی برنامه ویژهای برای پوشش فضای پشت سر رضاییان و افزایش توان دفاعی در جناح راست دارد. به نظر میرسد یوسفی در زمان حملات نیوزیلند وظایف دفاعی بیشتری بر عهده داشته باشد تا توازن تیم در سمت راست حفظ شود.
اعتماد دوباره به قدوس در میانه میدان
در خط میانی نیز قلعهنویی بار دیگر علاقه خود به تواناییهای فنی سامان قدوس را نشان داده است. هافبک باتجربه تیم ملی که در روزهای گذشته با مصدومیت جزئی دست و پنجه نرم میکرد، از ابتدا در کنار سعید عزتاللهی به میدان میرود تا وظیفه طراحی حملات و کنترل جریان بازی را بر عهده داشته باشد. حضور همزمان قدوس و عزتاللهی بیانگر آن است که ایران قصد دارد علاوه بر جنگ فیزیکی در میانه میدان، از توانایی بازیسازی و ارسال پاسهای کلیدی نیز بهره ببرد.
آخرین نفر اولین امید گلزنی ایران شد
شاید مهمترین نکته ترکیب ایران به خط حمله مربوط شود؛ جایی که شهریار مغانلو با وجود آنکه آخرین بازیکن دعوتشده به اردوی تیم ملی بود، در ترکیب اصلی قرار گرفته است.
مغانلو به عنوان مهاجم هدف وظیفه درگیری با مدافعان بلندقد نیوزیلند و استفاده از ارسالهای کناری را بر عهده خواهد داشت؛ نقشی که میتواند در ساختار هجومی ایران بسیار تعیینکننده باشد.
همچنین مهدی طارمی با وجود مصدومیت از ناحیه همسترینگ در ترکیب اصلی قرار گرفته و بازوبند کاپیتانی را نیز بر بازو بسته است. تصمیمی که نشان میدهد کادر فنی حاضر شده برای بهرهگیری از تجربه و کیفیت فنی مهمترین ستاره خود ریسک کند.
محمد محبی نیز سومین ضلع مثلث هجومی ایران خواهد بود؛ بازیکنی که با سرعت بالا و توانایی نفوذ از عمق دفاع حریف، مأموریت دارد در کنار طارمی از مغانلو حمایت کند و فضاهای لازم را برای مهاجم هدف تیم ملی ایجاد کند.
به این ترتیب ایران با ترکیبی هجومی اما در عین حال متوازن پا به نخستین مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶ میگذارد؛ دیداری که نتیجه آن میتواند مسیر شاگردان امیر قلعهنویی در ادامه رقابتها را تا حد زیادی مشخص کند.
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