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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۰۱

کسبه بازارچه جنت از ۱۵ تیر به محل جدید منتقل می‌شوند

کسبه بازارچه جنت از ۱۵ تیر به محل جدید منتقل می‌شوند

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران، از روند پرداخت تسهیلات به افراد مشمول در بازارچه جنت برای انتقال به محل جدید فعالیت خود خبر داد.

مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از روند پرداخت تسهیلات به افراد مشمول در بازارچه جنت برای انتقال به محل جدید فعالیت خود خبر داد.

بابایی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که انجام شد، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افراد تاکنون وام خود را دریافت کرده‌اند و سایر افراد نیز در حال تکمیل مدارک و طی فرآیند دریافت تسهیلات هستند.

وی افزود: اعلام شد محل جدید این افراد در سیمون بُلِوار در حال ساخت است و مقرر شده تا ۱۵ تیرماه تحویل شود.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برای هر فردی که در این محل مستقر می‌شود، یک میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده تا بتواند تجهیزات، لوازم و امکانات مورد نیاز خود را تهیه کند و با آغاز فعالیت در محل جدید، روند کسب‌وکار خود را ادامه دهد.

بابایی تأکید کرد: پرداخت تسهیلات برای باقی افراد نیز در حال پیگیری است تا با تکمیل مدارک، فرآیند دریافت وام آنها انجام شود.

کد مطلب 6862042
محدثه رمضانعلی

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